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"Не имеет никакого значения, как называется давалец": экономист о единственной возможной схеме работы ОПЗ

"Не имеет никакого значения, как называется давалец": экономист о единственной возможной схеме работы ОПЗ

Киев • УНН

 • 700003 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Учитывая то, в каком экономическом состоянии сейчас находится Одесский припортовый завод, он не может сам закупать газ, поэтому единственный возможный вариант его работы - давальческая схема. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал экономический эксперт Олег Пендзин.

Он подчеркнул - какая бы компания не сотрудничала с заводом, она всегда будет находиться под прицелом у НАБУ.

Цитата

“Нет никакого значения как называется давалец. На сегодняшний момент, как я понимаю, ОПЗ по другой схеме уже работать не будет никогда. То есть завод всегда будет работать через давальца, по той простой причине, что у него самого огромные долги и он за собственные средства закупать газ физически не сможет. Поэтому будет всегда существовать какая-то компания, которая будет заводить туда газ, перерабатывать на удобрения и платить за использование мощностей. А использование мощностей и передача удобрений будет находиться в дешевой зоне и по этим фактам всегда там будет сидеть НАБУ, ГБР, БЭБ и тому подобное. Это очень прозрачная схема”, - рассказал экономист.

Олег Пендзин пояснил, что финансово-экономическое состояние ОПЗ является очень тяжелым, поэтому при нынешней форме ведения хозяйства, завод не в состоянии закупать газ за свой счет.

“Поэтому единственная форма работы этого предприятия в сегодняшних экономических условиях – это давальческая схема, когда находится компания, которая заходит туда, перерабатывается на мощностях этого предприятия, а дальше платит за работу. То есть работа, использование мощностей, амортизация и какая-то минимальная прибыль чтобы сделать ремонты того оборудования, которое используется”, - добавил он.

По словам Пендзина, если ОПЗ не будет приватизирован - вопрос так и останется открытым, а проблемы будут лишь усугубляться.

“На мой взгляд единственный выход из этой ситуации – приватизация, нахождение эффективного собственника, который возьмет на себя все вопросы, связанные с погашением долгов. Кроме того, там существует влияние господина Фирташа и миллионные долги, которые подтверждены судами”, - резюмировал эксперт.

Напомним

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло дело против бывшего председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко и ряда лиц, которые якобы причастны к коррупционным схемам. Среди подозреваемых - компания “Агро Газ Трейдинг”, которая сотрудничала с ОПЗ по давальческой схеме. В компании отвергают все обвинения детективов и отмечают, что деятельность их компании всегда была связана с исключительно законным полем и соответствует всем законодательным нормам. Более того - именно сотрудничество с ”Агро Газ Трейдинг” позволило возобновить работу Одесского припортового завода, который до этого простаивал 16 месяцев.

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