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“Немає жодного значення, як називається давалець”: економіст про єдину можливу схему роботи ОПЗ

“Немає жодного значення, як називається давалець”: економіст про єдину можливу схему роботи ОПЗ

Київ • УНН

 • 700007 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. З огляду на те, в якому економічному стані наразі перебуває Одеський припортовий завод, він не може сам закуповувати газ, тож єдиний можливий варіант його роботи - давальницька схема. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів економічний експерт Олег Пендзин.

Він наголосив - яка б компанія не співпрацювала з заводом, вона завжди буде знаходитися під прицілом у НАБУ.

Цитата

“Немає жодного значення, як називається давалець. На сьогоднішній момент, як я розумію, ОПЗ по іншій схемі вже працювати не буде ніколи. Тобто завод завжди буде працювати через давальця, по тій простій причині, що в нього самого величезні борги і він за власні кошти закуповувати газ фізично не зможе. Тому буде завжди існувати якась компанія, яка буде заводити туди газ, переробляти на добрива і платити за використання потужностей. А використання потужностей та передача добрив буде знаходитися в дешевій зоні і по цих фактах завжди там буде сидіти НАБУ, ДБР, БЕБ тощо. Це дуже прозора схема”, - розповів економіст.

Олег Пендзин пояснив, що фінансово-економічний стан ОПЗ є дуже важким, тому при нинішній формі ведення господарства, завод не в змозі закуповувати газ власним коштом.

“Тому єдина форма роботи цього підприємства в сьогоднішніх економічних умовах – це давальницька схема, коли знаходиться компанія, яка заходить туди, переробляється на потужностях цього підприємства, а далі платить за роботу. Тобто робота, використання потужностей, амортизація і якийсь мінімальний прибуток аби зробити ремонти того обладнання, яке використовується”, - додав він.

За словами Пендзина, якщо ОПЗ не буде приватизоване - питання так і залишиться відкритим, а проблеми будуть лише поглиблюватися.

“На мій погляд єдиний вихід з цієї ситуації – приватизація, знаходження ефективного власника, який візьме на себе всі питання, пов’язані з погашенням боргів. Окрім того, там існує вплив пана Фірташа та мільйонні борги, які підтверджені судами”, - резюмував експерт.

Нагадаємо

Національне антикорупційне бюро України відкрило справу проти колишнього голови Фонду державного майна України Дмитра Сенниченка та низки осіб, які нібито причетні до корупційних схем. Серед підозрюваних - компанія “Агро Газ Трейдинг”, яка співпрацювала з ОПЗ по давальницькій схемі. У компанії відкидають всі звинувачення детективів та наголошують, що діяльність їх компанії завжди була пов'язана із виключно законним полем та відповідає всім законодавчим нормам. Більше того - саме співпраця з ”Агро Газ Трейдинг” дозволила відновити роботу Одеського припортового заводу, який до цього простоював 16 місяців.

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