Продовження контракту з АГТ дозволило уникнути зупинки Одеського припортового заводу

"Наш з заводом контракт закінчувався 31 серпня, і до цього часу ОПЗ вже міг укласти новий контракт за підсумками конкурсу. Однак, після звернення до суду від одного з учасників, чия заявка не відповідала вимогам відбору і була відхилена, проведення конкурсу було заблоковано", - зазначив Горбуненко.

Різка зупинка поставок сировини призвела б до зупинки заводу, а його повторний запуск вимагав би додаткових матеріальних витрат. З цієї причини в тому, щоб зупинки заводу не сталося зацікавлені всі сторони - Одеський припортовий і його трудовий колектив, а також будь-який потенційний давалець, включаючи АГТ.

"Продовження чинного контракту виявилося єдиним варіантом продовження роботи підприємства, оскільки без визначення переможця конкурсу ОПЗ не може укладати відповідних угод. І цілком очевидно, що подібний короткостроковий контракт - це не кращий варіант ні для Одеського припортового, ні для "Агро Газ Трейдинг", - вважає Горбуненко.

За його словами, короткострокова угода істотно обмежує можливості закупівлі газу і реалізації готової продукції ОПЗ. Укладення довгострокового контракту за підсумками конкурсу дозволить диверсифікувати закупівлі сировини і продавати продукцію з ОПЗ за більш вигідними цінами.

"Щоб все це стало реальністю, необхідно завершити поточний конкурс з відбору давальця, або, в разі необхідності, провести новий і нарешті визначити його переможця. Ми готові знову довести, що пропонуємо ОПЗ найвигідніші умови співпраці і залишаємося надійним постачальником давальницької сировини", - підкреслив Горбуненко.

АТ "Одеський припортовий завод", що знаходиться під управлінням Фонду державного майна України, запрацював в серпні минулого року після укладення давальницької контракту з АГТ. До цього підприємство простоювало 16 місяців.

За рік співпраці з АГТ на ОПЗ було перероблено 655,6 млн куб. м давальницької сировини та вироблено 796,2 тис. тонн карбаміду і 90,3 тис. тонн аміаку. Більше 90% продукції заводу експортується на зовнішні ринки.