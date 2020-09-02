Продление контракта с АГТ позволило избежать остановки Одесского припортового завода

“Наш с заводом контракт истекал 31 августа, и к этому времени ОПЗ уже мог заключить новый контракт по итогам конкурса. Однако, после обращения в суд от одного из участников, чья заявка не соответствовала требованиям отбора и была отклонена, проведение конкурса было заблокировано”, - отметил Горбуненко.

Резкая остановка поставок сырья привела бы к остановке завода, а его повторный запуск потребовал бы дополнительных материальных затрат. По этой причине в том, чтобы остановки завода не случилось заинтересованы все стороны - Одесский припортовый и его трудовой коллектив, а также любой потенциальный давалец, включая АГТ.

“Продление действующего контракта оказалось единственным вариантом продолжения работы предприятия, поскольку без определения победителя конкурса ОПЗ не может заключать соответствующих соглашений. И вполне очевидно, что подобный краткосрочный контракт - это не лучший вариант ни для Одесского припортового, ни для “Агро Газ Трейдинг””, - считает Горбуненко.

По его словам, краткосрочное соглашение существенно ограничивает возможности закупки газа и реализации готовой продукции ОПЗ. Заключение долгосрочного контракта по итогам конкурса позволит диверсифицировать закупки сырья и продавать продукцию с ОПЗ по более выгодным ценам.

“Чтобы все это стало реальностью, необходимо завершить текущий конкурс по отбору давальца, либо, в случае необходимости, провести новый и наконец определить его победителя. Мы готовы снова доказать, что предлагаем ОПЗ самые выгодные условия сотрудничества и остаемся надежным поставщиком давальческого сырья, - подчеркнул Горбуненко.

АО “Одесский припортовый завод”, находящийся под управлением Фонда государственного имущества Украины, заработал в августе прошлого года после заключения давальческого контракта с АГТ. До этого предприятие простаивало 16 месяцев.

За год сотрудничества с АГТ на ОПЗ было переработано 655,6 млн куб. м давальческого сырья и произведено 796,2 тыс. тонн карбамида и 90,3 тыс. тонн аммиака. Более 90% продукции завода экспортируется на внешние рынки.