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Нечего прятаться за женской юбкой и бежать из страны: Данилов о петиции по выезду мужчин

Киев • УНН

 • 453645 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя петицию, в которой просят разрешить выезжать за границу мужчинам призывного возраста, не имеющим боевого опыта или не пригодных к службе в армии, заявил, что нечего прятаться за женской юбкой и бежать из страны. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Может быть альтернатива – пожалуйста, идите помогайте тем ребятам, которые на фронте. Работы в стране очень-очень много. Нечего прятаться за женской юбкой и бежать из страны. Надо помогать. Не можете воевать, не можете брать в руки оружие – помогайте другим способом. Находите возможность помогать, это несправедливо, когда мужчины начинают бежать из страны во время войны», – сказал Данилов.

Детали

Он отметил, что не приветствует этого.

«Выдумывать, что из-за петиции вас могут отпускать – послушайте, ну так нельзя. Работы в нашей стране предостаточно, работы для фронта. Не можете на фронте – на другом фронте работайте, помогайте. Даже если вы где-то работаете и платите налоги – это также большая помощь нашей стране. А вы сейчас хотите сбежать туда и там устроиться на работу и будете там платить налоги? Несправедливо», – подчеркнул Данилов.

Дополнение

В мае петиция об отмене запрета для мужчин призывного возраста выезжать за пределы Украины набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Сначала Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что петиция об отмене запрета на выезд за границу мужчинам призывного возраста должна адресоваться не ему, а родителям павших воинов.

Позже Зеленский официально ответил на петицию об отмене запрета выезда для мужчин призывного возраста из Украины. Глава государства поручил Кабмину рассмотреть поднятые в петиции вопросы.

Справочно

В условиях военного положения в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны. Исключения могут быть для мужчин, признанных непригодными для несения военной службы, имеющих троих и более несовершеннолетних детей, приемных детей и т.д.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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