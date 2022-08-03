Немає чого ховатися за жіночою спідницею та бігти з країни: Данілов про петицію щодо виїзду чоловіків

Цитата

«Може бути альтернатива – будь ласка, йдіть допомагайте тим хлопцям, які є на фронті. Роботи в країні дуже-дуже багато. Немає чого ховатися за жіночою спідницею та бігти з країни. Треба допомагати. Не можете воювати, не можете брати в руки зброю – допомагайте в інший спосіб. Знаходьте можливість допомагати, це несправедливо, коли чоловіки починають бігти з країни під час війни», - сказав Данілов.

Деталі

Він зазначив, що не вітає цього.

«Вигадувати, що через петицію вас можуть відпускати – послухайте, ну так не можна. Роботи в нашій країні більш ніж достатньо, роботи для фронту. Не можете на фронті – на іншому фронті працюйте, допомагайте. Навіть якщо ви десь працюєте й сплачуєте податки – це так само велика допомога нашій країні. А ви зараз хочете збігти туди й там влаштуватися на роботу, і будете там платити податки? Несправедливо», - наголосив Данілов.

Доповнення

У травні петиція про скасування заборони для чоловіків призовного віку виїжджати за межі України набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Спочатку Президент України Володимир Зеленський заявив, що петиція щодо скасування заборони на виїзд за кордон чоловікам призовного віку має адресуватися не йому, а батькам полеглих воїнів.

Згодом Зеленський офіційно відповів на петицію про скасування заборони виїзду для чоловіків призовного віку з України. Глава держави доручив Кабміну розглянути порушені в петиції питання.

Довідково

В умовах воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років заборонений виїзд з країни. Винятки можуть бути для чоловіків, визнаних непридатними для несення військової служби, тих, хто має трьох і більше неповнолітніх дітей, прийомних дітей тощо.