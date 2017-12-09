Нет безопасной Польши, если она конфликтует с Украиной - Туск
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Президент Европейского Совета Дональд Туск в субботу заявил о том, что нет безопасной Польши в случае, если она находится в конфликте с Украиной. Об этом он сказал в эфире польского телеканала TVN24, передает УНН со ссылкой на dziennik.pl.
По его словам, нет европейской Польше без независимых судов, полностью свободных СМИ, без уважения к закону, без либеральной демократии.
"В случае конфликта с Украиной нет безопасной Польши", - сказал политик.
По его мнению, Польша не должна быть "самопровозглашенным лидером Межиморья", но должна вернуться к роли "опекуна и государства, поддерживает стремление" новой Европы.
Напомним, новый премьер Польши рассказал о "беженцев" из Украины и "геноцид на Волыни".