Немає безпечної Польщі, якщо вона конфліктує з Україною - Туск
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Президент Європейської Ради Дональд Туск у субботу заявив про те, що немає безпечної Польщі у разі, якщо вона знаходиться в конфлікті з Україною. Про це він сказав в ефірі польського телеканалу TVN24, передає УНН з посиланням на dziennik.pl.
За його словами, немає європейської Польщі без незалежних судів, повністю вільних ЗМІ, без поваги до закону, без ліберальної демократії.
“У разі конфлікту з Україною немає безпечної Польщі”, — сказав політик.
На його думку, Польща не повинна бути “самопроголошеним лідером Межимор’я”, але повинна повернутися до ролі “опікуна і держави, що підтримує прагнення” нової Європи.
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