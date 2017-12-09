Немає безпечної Польщі, якщо вона конфліктує з Україною - Туск

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Президент Європейської Ради Дональд Туск у субботу заявив про те, що немає безпечної Польщі у разі, якщо вона знаходиться в конфлікті з Україною. Про це він сказав в ефірі польського телеканалу TVN24, передає УНН з посиланням на dziennik.pl.