Нелегальная газовая заправка работала у церкви в столице

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 53604 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105465 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162416 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119347 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118281 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113508 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104923 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107245 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103725 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155349 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Нелегальная газовая заправка работала у церкви в столице

Нелегальная газовая заправка работала у церкви в столице

Киев  •  УНН

 • 13817 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Киевская городская прокуратура №8 совместно со следственным отделом Святошинского УП ГУ НП в Киеве с привлечением специалиста Святошинского РУ ГУ ГСЧС Украины в Киеве пресекли деятельность нелегального автогазозаправочного пункта, действовавшему на улице Ефремова в столице. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На территории Киева остается 55 нелегальных АГЗС

Установлено, что указанный АГЗП осуществлял свою деятельность на самовольно захваченном земельном участке без каких-либо разрешительных документов с многочисленными нарушениями норм гостехногенбезопасности.

"Кроме того, деятельность заправки ставила под угрозу жизни граждан, поскольку она была расположена вблизи действующей церкви, где во время проведения служения находится немалое количество граждан", - пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Сейчас незаконной заправочный пункт демонтированы.

Напомним, как сообщал УНН, в борьбе с нелегальными АГЗП В.Кличко заручился поддержкой профильной ассоциации.

Также напомним, по словам генерального директора компании WOG Сергея Корецкого, борьба КГГА с "нелегалами" сжиженного газа - это действенный шаг в поддержку добросовестного бизнеса.

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