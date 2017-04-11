Нелегальная газовая заправка работала у церкви в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Киевская городская прокуратура №8 совместно со следственным отделом Святошинского УП ГУ НП в Киеве с привлечением специалиста Святошинского РУ ГУ ГСЧС Украины в Киеве пресекли деятельность нелегального автогазозаправочного пункта, действовавшему на улице Ефремова в столице. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
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Установлено, что указанный АГЗП осуществлял свою деятельность на самовольно захваченном земельном участке без каких-либо разрешительных документов с многочисленными нарушениями норм гостехногенбезопасности.
"Кроме того, деятельность заправки ставила под угрозу жизни граждан, поскольку она была расположена вблизи действующей церкви, где во время проведения служения находится немалое количество граждан", - пояснили в пресс-службе прокуратуры.
Сейчас незаконной заправочный пункт демонтированы.
Напомним, как сообщал УНН, в борьбе с нелегальными АГЗП В.Кличко заручился поддержкой профильной ассоциации.
Также напомним, по словам генерального директора компании WOG Сергея Корецкого, борьба КГГА с "нелегалами" сжиженного газа - это действенный шаг в поддержку добросовестного бизнеса.