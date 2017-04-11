Нелегальна газова заправка працювала біля церкви у столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Київська міська прокуратура №8 спільно зі слідчим відділом Святошинського УП ГУ НП у місті Києві із залученням спеціаліста Святошинського РУ ГУ ДСНС України у Києві припинили діяльність нелегального автогазозаправного пункту, що діяв на вулиці Єфремова у столиці. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва, передає УНН.
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Встановлено, що вказаний АГЗП здійснював свою діяльність на самовільно захопленій земельній ділянці без будь-яких дозвільних документів із численними порушеннями норм держтехногенбезпеки.
“Крім того, діяльність заправки ставила під загрозу життя громадян, оскільки вона розташовувалась біля діючої церкви, де під час проведення служіння знаходиться чимала кількість громадян”, — пояснили у прес-службі прокуратури.
Наразі незаконний заправний пункт демонтовано.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у боротьбі з нелегальними АГЗП В.Кличко заручився підтримкою профільної асоціації.
Також нагадаємо, за словами генерального директора компанії WOG Сергія Корецького боротьба КМДА з “нелегалами” скрапленого газу — це дієвий крок на підтримку сумлінного бізнесу.