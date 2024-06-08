Некоторые сработают оперативно, а часть - ближе к осени: Зеленский о договоренностях по дополнительным системам ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
7 июня 2024, 12:00  •  169469 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  128814 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  131616 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  119751 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  96757 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  76885 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  78216 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  114256 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  112166 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  113967 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

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Грузовик с зерном перевернулся на въезде в Киев со стороны Борисполя, что вызвало перебои в движении. На место прибыли правоохранители и медики.

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Грузовик с зерном перевернулся на въезде в Киев: что известно

Готовим новую основу для тренировки подразделений украинской армии: Зеленский о договоренностях с Макроном

Украина и Франция готовят новую систему основу для тренировки подразделений украинской армии. Кроме того, благодаря переговорам и встречам во Франции есть новые решения для украинской обороны – от Франции и Соединенных Штатов, заявил Зеленский.

Война •   •  13717 просмотра
Готовим новую основу для тренировки подразделений украинской армии: Зеленский о договоренностях с Макроном

Украина и ЕС провели очередной раунд переговоров по соглашению о безопасности: утвердили алгоритм дальнейших действий

По данным ОП, сегодняшние переговоры стали очередным этапом на пути имплементации Совместной декларации G7 о поддержке Украины и подготовки к заключению соглашения о безопасности между Украиной и ЕС.

Война •   •  13274 просмотра
Украина и ЕС провели очередной раунд переговоров по соглашению о безопасности: утвердили алгоритм дальнейших действий

рф не удалось реализовать Харьковскую операцию - Зеленский

Российская армия не смогла реализовать свою Харьковскую операцию, и Украина сдерживает ее и уничтожает российские подразделения, вторгшиеся на ее территорию, при этом, по словам президента Зеленского, харьковское направление еще больше укрепляется.

Война •   •  13357 просмотра
рф не удалось реализовать Харьковскую операцию - Зеленский

Подрыв Каховской ГЭС: Укргидроэнерго готовит иск против рф на 2,5 млрд евро

"Укргидроэнерго" готовится подать иск в Международный арбитражный суд против России на 2,5 миллиарда евро в связи с подрывом российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Война •   •  14250 просмотра
Подрыв Каховской ГЭС: Укргидроэнерго готовит иск против рф на 2,5 млрд евро

Оккупанты атаковали село на Харьковщине: разрушена школа, есть жертва

В Харьковской области в результате атаки рф на село было разрушено здание школы, один человек погиб и еще один получил ранения, а также были повреждены магазин и жилые здания.

Общество •   •  14406 просмотра
Оккупанты атаковали село на Харьковщине: разрушена школа, есть жертва

Родила ребенка на улице, положила их в пакет и понесла к своей матери: в Одесской области на роженицу составили протокол

В Одесской области женщина родила дочь на улице, положила ее в пакет и понесла к своей матери, которая занимается еще пятью ее несовершеннолетними детьми. Полицейские составили в отношении роженицы протокол, а ребенка - отобрали.

Общество •   •  13554 просмотра
Родила ребенка на улице, положила их в пакет и понесла к своей матери: в Одесской области на роженицу составили протокол

Ратификация не несет рисков: в ОП состоялось межведомственное совещание по Римскому уставу

Украина провела межведомственное совещание для обсуждения необходимости ратификации Римского устава Международного уголовного суда с целью усиления усилий по привлечению граждан России к ответственности за преступления, совершенные во время войны.

политика •   •  14857 просмотра
Ратификация не несет рисков: в ОП состоялось межведомственное совещание по Римскому уставу

Враг основные усилия сосредотачивает на Покровском направлении: продолжаются девять боевых столкновений

Общее количество боевых столкновений по состоянию на сейчас возросло до 56. Враг основные усилия сосредотачивает на Покровском направлении – там произошло более 40 процентов сегодняшних вражеских атак

Война •   •  13659 просмотра
Враг основные усилия сосредотачивает на Покровском направлении: продолжаются девять боевых столкновений