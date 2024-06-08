Некоторые сработают оперативно, а часть - ближе к осени: Зеленский о договоренностях по дополнительным системам ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже есть договоренности с партнерами относительно дополнительных систем ПО для Украины, и некоторые из этих решений сработают более оперативно, передает УНН.

"Продолжаем максимально активную коммуникацию со всеми партнерами. На каждом из уровней, которые могут помочь. Первый саммит мира уже через неделю. Впереди также и важные встречи и переговоры с европейскими лидерами – ради нашей устойчивости, нашей защиты от российского террора. Уже есть договоренности с партнерами относительно дополнительных систем ПВО для Украины, и некоторые из этих решений сработают более оперативно, а часть – ближе к осени", - сказал Зеленский во время видеообращения.

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Кроме того, он поблагодарил каждого лидера в, каждом государстве, которые действительно практически Украину в этом поддерживают.