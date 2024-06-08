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Деякі спрацюють оперативно, а частина – ближче до осені: Зеленський про домовленості щодо додаткових систем ППО

Деякі спрацюють оперативно, а частина – ближче до осені: Зеленський про домовленості щодо додаткових систем ППО

Київ • УНН

 • 74896 перегляди

Зеленський оголосив про угоди з партнерами про додаткові системи протиповітряної оборони для України, при цьому деякі рішення запрацюють швидко, а інші - ближче до осені.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже є домовленості з партнерами щодо додаткових систем ППО для України, і деякі із цих рішень спрацюють більш оперативно, передає УНН.

"Продовжуємо максимально активну комунікацію з усіма партнерами. На кожному з рівнів, які можуть допомогти. Перший Саміт миру вже за тиждень. Попереду також і важливі зустрічі та перемовини з європейськими лідерами – заради нашої стійкості, нашого захисту від російського терору. Вже є домовленості з партнерами щодо додаткових систем ППО для України, і деякі із цих рішень спрацюють більш оперативно, а частина – ближче до осені", - сказав Зеленський під час відеозвернення.

Bloomberg: Німеччина розглядає можливість передачі Україні ще однієї батареї Patriot07.06.24, 19:36 • 35467 переглядiв

Крім того, він подякував кожному лідеру, кожній державі, які дійсно практично Україну у цьому підтримують.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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