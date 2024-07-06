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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Некоторые населенные пункты на Сумщине остались обесточены из-за атаки БпЛА на энергетическую инфраструктуру

Некоторые населенные пункты на Сумщине остались обесточены из-за атаки БпЛА на энергетическую инфраструктуру

Киев  •  УНН

6 июля 2024, 03:18  •  7633 просмотра

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Из-за атаки вражеских беспилотников на энергетическую инфраструктуру в Сумской области несколько населенных пунктов остались без света, аварийно-ремонтные службы работают над восстановлением электроснабжения.

На Сумщине в результате террористических действий оккупантов были обесточены населенные пункты в нескольких районах области. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Сегодня противник нанес удар по энергетической инфраструктуре Сумщины. Ночной атакой вражеских военных с помощью беспилотников типа "Шахед" были обесточены населенные пункты в нескольких районах области.

Аварийно-ремонтные службы уже занялись восстановлением электроснабжения. Последствия данной агрессии пока уточняются.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в Сумах прогремела серия взрывов.

В Сумах прогремели взрывы5 июля 2024, 21:14 • 17891 просмотр

Юлия Котвицкая

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