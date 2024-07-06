Некоторые населенные пункты на Сумщине остались обесточены из-за атаки БпЛА на энергетическую инфраструктуру
Киев • УНН
Из-за атаки вражеских беспилотников на энергетическую инфраструктуру в Сумской области несколько населенных пунктов остались без света, аварийно-ремонтные службы работают над восстановлением электроснабжения.
На Сумщине в результате террористических действий оккупантов были обесточены населенные пункты в нескольких районах области. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
Сегодня противник нанес удар по энергетической инфраструктуре Сумщины. Ночной атакой вражеских военных с помощью беспилотников типа "Шахед" были обесточены населенные пункты в нескольких районах области.
Аварийно-ремонтные службы уже занялись восстановлением электроснабжения. Последствия данной агрессии пока уточняются.
Напомним
Ранее было проинформировано, что в Сумах прогремела серия взрывов.
В Сумах прогремели взрывы5 июля 2024, 21:14 • 17891 просмотр