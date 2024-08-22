"Некоторые консульские действия полностью перейдут в онлайн": в МИД рассказали о преимуществах новой системы "е-Консул"

МИД уже создало цифровую платформу «е-Консул», на которой в закрытом режиме тестируется ряд функций, которые помогут сделать сервисы МИД доступными и быстрыми для большего количества граждан Украины за рубежом. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины, передает УНН.

Детали

В МИД отметили, что Кабинет Министров Украины принял постановление об информационно-коммуникационной системе «е-Консул», которая обеспечит новое качество и доступность сервисов МИД для граждан Украины за рубежом.

Решение правительства стало результатом системной работы МИД по цифровизации и модернизации консульских услуг и создало целый ряд новых возможностей. Специалисты МИД уже работают над тем, чтобы как можно быстрее воплотить. Некоторые консульские действия полностью перейдут в онлайн и не надо будет даже идти в консульский отдел. Другие можно будет осуществить значительно быстрее и проще, потому что документы будут подтягиваться из государственных реестров автоматически - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В ведомстве объясняют, что цифровая платформа уже создана. Сейчас на ней в закрытом режиме тестируются обновленная электронная очередь, электронные кабинеты заявителя и консула, автоматизированные пилотные услуги в сфере нотариата, оформление справок и тому подобное.

МЗС працює над цифровізацією консульських послуг

МИД также продолжает работать над подключением системы к государственным реестрам и информационным базам, что позволит сократить операционное время предоставления гражданам сервисов МИД на 30-80%, в зависимости от типа услуги.

Ожидается, что новая система постепенно избавит граждан от необходимости предоставлять уже имеющиеся у государства данные или документы, сделает возможным введение первых дистанционных услуг, для получения которых вообще не будет необходимости в посещении консула.

Сейчас она проходит необходимые проверки безопасности, тестирование на наличие уязвимостей, прочность алгоритмов шифрования данных и устойчивость к пиковым нагрузкам - резюмировали в МИДе.

После запуска в этом году модернизированной системы «е-Консул» и оценки аналитических данных, МИД планирует наращивать темпы цифровизации консульской сферы и в течение следующего, 2025 года.

В частности, министерство планирует увеличивать долю дистанционных услуг, интегрировать онлайн-платежи, шеринг документов в Дії совместно с Министерством цифровой трансформации, и ряд технологических решений, которые сделают сервисы МИД доступными для граждан.

Дополнение

В МИД объясняют, что потребность в модернизации системы «е-Консул» и упрощении доступа к консульским услугам МИД встала особенно остро в условиях полномасштабной войны.

За рубежом сейчас находится около 7,5 миллионов граждан Украины, большая часть из которых выехали вынужденно из-за российского вторжения. Этой категории заявителей особенно нужна консульская помощь из-за потерянных документов, нерешенных имущественных вопросов, устройства детей и т.д.

И хотя МИД привлек максимум из имеющихся ресурсов, совершив за 2022-2023 годы более 2 млн консульских действий силами фактически 300 консулов, спрос на получение консульских услуг остается крайне высоким и объективно превышает возможности консульских служб большинства стран мира - отмечают в министерстве.

Напомним,

Кабинет министров утвердил положение о создании информационно-коммуникационной системы «е-Консул», которая позволит цифровизировать и автоматизировать консульские услуги.