Неизвестные дроны заметили над военной базой в Вашингтоне, где проживают топ-чиновники США

Американские чиновники зафиксировали появление неизвестных дронов над военной базой Форт Макнейр в Вашингтоне, где проживают государственный секретарь Марко Рубио и министр войны Пит Хегсет. Происхождение беспилотников в настоящее время не установлено. Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Подробности

Инцидент произошел на фоне повышенной напряженности из-за войны с Ираном. По данным источников, за одну ночь над базой зафиксировали несколько дронов, что заставило усилить меры безопасности и провести совещание в Белом доме.

По словам источников, после инцидента обсуждалось возможное перемещение Рубио и Хегсета, однако в конечном итоге этого не сделали. В то же время на других базах США повысили уровень угрозы до одного из самых высоких.

Военные внимательнее следят за потенциальными угрозами из-за повышенного уровня тревоги – отметил высокопоставленный чиновник администрации.

США усиливают безопасность по всему миру

На фоне угроз Госдеп приказал всем дипломатическим учреждениям провести срочную оценку безопасности. В Пентагоне отказались комментировать ситуацию, заявив: "Министерство не может комментировать передвижения министра из соображений безопасности".

Инцидент усиливает опасения, что потенциальные атаки могут распространиться не только на Ближний Восток, но и на территорию самих США.

