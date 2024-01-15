Неижпапа провел онлайн-встречу с командующим ВМС Норвегии: говорили о военных потребностях Украины

Командующий Военно-морских сил ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа провел онлайн встречу с командующим ВМС Королевства Норвегии контр-адмиралом Оливером Бердалем. Военные обсудили ситуацию с безопасностью в Азово-Черноморском регионе и вопросы военных потребностей ВМС Украины. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ, пишет УНН.

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Азово-Черноморском регионе. Особое внимание было уделено вопросам потребностей Военно-Морских Сил ВС Украины в военной помощи с учетом вызовов и угроз. - отмечают в морских силах.

Детали

Неижпапа также поблагодарил за решительную поддержку Украины и одну из ключевых ролей в создании коалиции по развитию боевых возможностей ВМС ВС Украины.

Кроме того, во время переговоров командующие договорились развивать дружеские отношения для усиления совместных возможностей в оборонной сфере.

Напомним

В середине декабря прошлого года Великобритания объявилаа о создании коалиции по развитию морских возможностей Украины для обеспечения безопасности гражданского судоходства и работы зернового коридора.