Неижпапа провел онлайн-встречу с командующим ВМС Норвегии: говорили о военных потребностях Украины
Киев • УНН
Командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа провел встречу с контр-адмиралом ВМС Норвегии Оливером Бердалем, во время которой обсудил ситуацию с безопасностью в Азово-Черноморском регионе и военные потребности ВМС ВС Украины. Стороны договорились об усилении оборонных связей и боевых возможностей.
Командующий Военно-морских сил ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа провел онлайн встречу с командующим ВМС Королевства Норвегии контр-адмиралом Оливером Бердалем. Военные обсудили ситуацию с безопасностью в Азово-Черноморском регионе и вопросы военных потребностей ВМС Украины. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ, пишет УНН.
В ходе встречи стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Азово-Черноморском регионе. Особое внимание было уделено вопросам потребностей Военно-Морских Сил ВС Украины в военной помощи с учетом вызовов и угроз.
Детали
Неижпапа также поблагодарил за решительную поддержку Украины и одну из ключевых ролей в создании коалиции по развитию боевых возможностей ВМС ВС Украины.
Кроме того, во время переговоров командующие договорились развивать дружеские отношения для усиления совместных возможностей в оборонной сфере.
Напомним
В середине декабря прошлого года Великобритания объявилаа о создании коалиции по развитию морских возможностей Украины для обеспечения безопасности гражданского судоходства и работы зернового коридора.
Неижпапа провел онлайн-встречу с командующим ВМС Норвегии: говорили о военных потребностях Украины
Командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа провел встречу с контр-адмиралом ВМС Норвегии Оливером Бердалем, во время которой обсудил ситуацию с безопасностью в Азово-Черноморском регионе и военные потребности ВМС ВС Украины. Стороны договорились об усилении оборонных связей и боевых возможностей.
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