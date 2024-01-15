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Неїжпапа провів онлайн-зустріч з командувачем ВМС Норвегії: говорили про військові потреби України

Неїжпапа провів онлайн-зустріч з командувачем ВМС Норвегії: говорили про військові потреби України

Київ • УНН

 • 27812 перегляди

Командувач ВМС ЗС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа провів зустріч з контр-адміралом ВМС Норвегії Олівером Бердалем, під час якої обговорив безпекову ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні та військові потреби ВМС ЗС України. Сторони домовилися про посилення оборонних зв'язків та бойових спроможностей.

Командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа провів онлайн зустріч з командувачем ВМС Королівства Норвегії контрадмірал Олівером Бердалем. Військові обговорили безпекову ситуацію в Азово-Чорноморському та питання військових потреб ВМС України. Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ, пише УНН.

В ході зустрічі сторони обговорили безпекову ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні. Особливу увагу було приділено питанням потреб Військово-Морських Сил ЗС України у військовій допомозі з урахуванням викликів та загроз. 

- зазначають в морських силах.

Деталі

Неїжпапа також подякував за рішучу підтримку України та одну з ключових ролей в створенні коаліції з розвитку бойових спроможностей ВМС ЗС України.

Крім того, під час перемовин командувачі домовились розвивати дружні стосунки для посилення спільних можливостей в оборонній сфері.

Нагадаємо

У середині грудня минулого року Велика Британія оголосила про створення коаліції з розвитку морських спроможностей України для забезпечення безпеки цивільного судноплавства та роботи зернового коридору. 

Павло Башинський

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