Непогода в Италии унесла жизни 4 человек

Ливни с грозами и шквальный ветер обрушились на большую часть Апеннинского полуострова. В Баре сильным порывом ветра выбросило на мель турецкое торговое судно. Пятнадцать членов экипажа были эвакуированы на вертолете.



Состояние моряков нормальное. Ураганный ветер вырывал деревья с корнями, срывал крыши домов и выбивал стекла. В центральных и южных районах Италии на небольших холмах выпал снег. Возникли проблемы с транспортным сообщением.



Дороги в ряде регионов затоплены, или завалены камнями и грязью после оползней.



В Риме дирекция археологического парка Колизей принял решение о временном закрытии памятника для посещений из-за непогоды.



Ранее сообщал УНН, что снегом засыпало Грецию, в которой обычно зимой теплая погода.

Также непогода бушует в Канаде - на юге страны сильные ветры со снегом оборвали линии электропередач, оставив без света около 35 тыс. человек.

Напомним, в течение 2018 года в мире в результате стихийных бедствий, которые связывают с климатическими изменениями, погибли 10373 человек.