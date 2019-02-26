Непогода в Италии унесла жизни 4 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. По меньшей мере четыре человека стали жертвами непогоды в Италии. Трагические инциденты произошли в городах Альвитил и Гуидония. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
Ливни с грозами и шквальный ветер обрушились на большую часть Апеннинского полуострова. В Баре сильным порывом ветра выбросило на мель турецкое торговое судно. Пятнадцать членов экипажа были эвакуированы на вертолете.
Состояние моряков нормальное. Ураганный ветер вырывал деревья с корнями, срывал крыши домов и выбивал стекла. В центральных и южных районах Италии на небольших холмах выпал снег. Возникли проблемы с транспортным сообщением.
Дороги в ряде регионов затоплены, или завалены камнями и грязью после оползней.
В Риме дирекция археологического парка Колизей принял решение о временном закрытии памятника для посещений из-за непогоды.
Ранее сообщал УНН, что снегом засыпало Грецию, в которой обычно зимой теплая погода.
Также непогода бушует в Канаде - на юге страны сильные ветры со снегом оборвали линии электропередач, оставив без света около 35 тыс. человек.
Напомним, в течение 2018 года в мире в результате стихийных бедствий, которые связывают с климатическими изменениями, погибли 10373 человек.