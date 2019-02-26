Негода в Італії забрала життя 4 людей

Зливи з грозами і шквальний вітер обрушилися на велику частину Апеннінського півострова. У Барі сильним поривом вітру викинуло на мілину турецьке торгове судно. П'ятнадцять членів екіпажу були евакуйовані на вертольоті.



Стан моряків нормальний. Ураганний вітер виривав дерева з корінням, зривав дахи будинків і вибивав шибки. У центральних і південних районах Італії на невеликих пагорбах випав сніг. Виникли проблеми з транспортним сполученням.



Дороги в ряді регіонів затоплені, або завалені камінням і брудом після зсувів.



У Римі дирекція археологічного парку Колізей прийняла рішення про тимчасове закриття пам'ятника для відвідувань через негоду.



Раніше УНН повідомляв, що снігом засипало Грецію, що зазвичай має взимку теплу погоду.

Також негода бушує в Канаді - на півдні країни сильні вітри зі снігом обірвали лінії електропередач, залишивши без світла близько 35 тис. людей.

Нагадаємо, протягом 2018 року в світі внаслідок стихійних лих, які пов'язують із кліматичними змінами, загинули 10373 людей.