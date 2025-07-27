Нефтебаза в Волгоградской области РФ охвачена огнем после атаки дронов - СМИ
Киев • УНН
В Волгоградской области РФ в ночь на 27 июля вспыхнул пожар в районе нефтебазы. Возгорание возникло во время атаки дронов, также нарушено электропитание железной дороги.
В Волгоградской области РФ в ночь на воскресенье, 27 июля, вспыхнул пожар в районе нефтебазы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Отмечается, что возгорание возникло во время атаки дронов.
Октябрьский. Жутово, Волгоград. Ничего не происходит в районе нефтебазы
Также указывается, что поражение пришлось на подстанцию в районе поселка Октябрьский Волгоградской области РФ.
В свою очередь местный губернатор Андрей Бочаров заявил, что пострадавших в результате атаки нет.
Подразделения ПВО министерства обороны России отрабатывают штатно. Пострадавших нет. Нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе
Напомним
В ночь на 25 июля в двух российских регионах были поражены важные объекты ВПК РФ - Невинномысский азотный завод и Котовский пороховой завод.
В россии сообщили о якобы сбитии восьми дронов, летевших на москву18.07.25, 19:02 • 6824 просмотра