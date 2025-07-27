Нефтебаза в Волгоградской области РФ охвачена огнем после атаки дронов - СМИ

В Волгоградской области РФ в ночь на воскресенье, 27 июля, вспыхнул пожар в районе нефтебазы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Отмечается, что возгорание возникло во время атаки дронов.

Октябрьский. Жутово, Волгоград. Ничего не происходит в районе нефтебазы