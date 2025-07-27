Нафтобаза у волгоградській області рф охоплена вогнем після атаки дронів - ЗМІ

У волгоградській області рф в ніч на неділю, 27 липня, спалахнула пожежа в районі нафтобази. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Зазначається, що займання виникло під час атаки дронів.

октябрський. жутово, волгоград. Нічого не відбувається в районі нафтобази

Також вказується, що враження прийшлось на підстанцію в районі селища октябрьський волгоградської області рф.

У свою чергу місцевий губернатор андрій бочаров заявив, що постраждалих унаслідок атаки немає.

Підрозділи ППО міністерства оборони росії відпрацьовують штатно. Постраждалих немає. Порушено електроживлення у контактній мережі залізниці у Жовтневому районі