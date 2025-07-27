Нафтобаза у волгоградській області рф охоплена вогнем після атаки дронів - ЗМІ
Київ • УНН
У волгоградській області рф у ніч на 27 липня спалахнула пожежа в районі нафтобази. Займання виникло під час атаки дронів, також порушено електроживлення залізниці.
У волгоградській області рф в ніч на неділю, 27 липня, спалахнула пожежа в районі нафтобази. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
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Зазначається, що займання виникло під час атаки дронів.
октябрський. жутово, волгоград. Нічого не відбувається в районі нафтобази
Також вказується, що враження прийшлось на підстанцію в районі селища октябрьський волгоградської області рф.
У свою чергу місцевий губернатор андрій бочаров заявив, що постраждалих унаслідок атаки немає.
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