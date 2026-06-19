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Нефть завершает неделю резким падением на фоне восстановления судоходства через Ормузский пролив

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Мировые цены на нефть направляются к самому большому недельному снижению после восстановления судоходства через Ормузский пролив. Нефть WTI подешевела до 75 долларов за баррель, потеряв более 9% за неделю.

Нефть завершает неделю резким падением на фоне восстановления судоходства через Ормузский пролив

Мировые цены на нефть направляются к самому большому недельному снижению за последние месяцы после восстановления судоходства через Ормузский пролив в результате временного соглашения между США и Ираном. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в августе подешевела до около 75 долларов за баррель, потеряв более 9% за неделю. Brent опустилась ниже отметки 80 долларов за баррель. В четверг через пролив начали проходить суда, которые ранее не могли покинуть регион, а Кувейт объявил о намерении нарастить добычу.

Рынки отреагировали на ослабление рисков

После снятия блокады судоходства опасения относительно масштабного дефицита нефти на мировом рынке существенно уменьшились. Ормузский пролив является одним из важнейших энергетических маршрутов мира, через который в мирное время проходит около 20% глобальных поставок нефти.

Первый танкер со сжиженным газом следует через Ормузский пролив после соглашения США и Ирана18.06.26, 06:38 • 22180 просмотров

Рынки в восторге от того, что происходит, когда цены на нефть резко падают, а акции резко растут

– заявил президент США Дональд Трамп.

Восстановление может занять время

Несмотря на положительную реакцию рынка, эксперты предупреждают, что полное восстановление движения через Ормузский пролив потребует времени из-за необходимости разминирования акватории и восстановления логистических цепочек.

Все хотели бы вывести корабли на маршрут, но настроение такое, что не обязательно быть первым

– отметил генеральный директор судоходной компании D/S Norden Ян Риндбо, добавив, что ситуация в регионе остается нестабильной.

США официально сняли блокаду Ирана18.06.26, 20:24 • 10936 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Нефть марки Brent
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Кувейт
Соединённые Штаты
Иран