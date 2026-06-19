Нефть завершает неделю резким падением на фоне восстановления судоходства через Ормузский пролив
Киев • УНН
Мировые цены на нефть направляются к самому большому недельному снижению после восстановления судоходства через Ормузский пролив. Нефть WTI подешевела до 75 долларов за баррель, потеряв более 9% за неделю.
Мировые цены на нефть направляются к самому большому недельному снижению за последние месяцы после восстановления судоходства через Ормузский пролив в результате временного соглашения между США и Ираном. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в августе подешевела до около 75 долларов за баррель, потеряв более 9% за неделю. Brent опустилась ниже отметки 80 долларов за баррель. В четверг через пролив начали проходить суда, которые ранее не могли покинуть регион, а Кувейт объявил о намерении нарастить добычу.
Рынки отреагировали на ослабление рисков
После снятия блокады судоходства опасения относительно масштабного дефицита нефти на мировом рынке существенно уменьшились. Ормузский пролив является одним из важнейших энергетических маршрутов мира, через который в мирное время проходит около 20% глобальных поставок нефти.
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Восстановление может занять время
Несмотря на положительную реакцию рынка, эксперты предупреждают, что полное восстановление движения через Ормузский пролив потребует времени из-за необходимости разминирования акватории и восстановления логистических цепочек.
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