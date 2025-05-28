Нефть подорожала на фоне рисков для поставок и угрозы новых санкций против рф

Цены на нефть немного выросли в среду, на фоне того, как инвесторы учитывали риски для поставок после запрета США для Chevron экспортировать нефть из Венесуэлы, и того, что президент США Дональд Трамп объявил, что рассматривает новые санкции против россии, хотя ожидания роста добычи от ОПЕК+ продолжали ограничивать рост, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 25 центов, или 0,4%, до $64,34 за баррель на 03:45 по Гринвичу (06:45 по Киеву), тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 24 цента, или 0,4%, до $61,13 за баррель.

Администрация Трампа выдала новое разрешение крупной американской компании Chevron, которое позволит ей сохранить активы в Венесуэле, но не экспортировать нефть или расширять свою деятельность, сообщило агентство Reuters во вторник со ссылкой на источники.

"Потеря венесуэльских баррелей Chevron в США приведет к тому, что нефтеперерабатывающие заводы останутся без поставок и таким образом больше будут полагаться на ближневосточную сырую нефть", - написал в записке глава отдела сырьевых товаров и углеродной стратегии Westpac Роберт Ренни.

Президент США Дональд Трамп отозвал предыдущую лицензию 26 февраля.

В последние годы лицензии Chevron и другим иностранным компаниям способствовали небольшому восстановлению добычи нефти в Венесуэле, пострадавшей от санкций, до примерно 1 миллиона баррелей в день.

Рынок также нашел некоторую поддержку после того, как Трамп заявил на этой неделе, что он взвешивает новые санкции против россии.

"Это увеличивает риск дальнейших санкций против россии, подвергая риску российские энергетические потоки", - заявили в среду стратеги ING по сырьевым товарам.

Однако рост цен был ограничен в среду на фоне ожиданий, что ОПЕК+ примет решение об увеличении добычи на встрече на этой неделе.

Заседание Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников, вместе известных как ОПЕК+, запланировано на среду, хотя никаких изменений в политике не ожидается. По данным источников, решение о повышении добычи в июле может быть принято в субботу, когда восемь членов группы проведут переговоры.

"Цены на нефть изменились лишь немного за последние пару сессий, поскольку отрасль в основном готовится к избытку поставок во второй половине года", - сказала Приянка Сачдева, старший аналитик рынка в Phillip Nova.

Сачдева добавила, что несоблюдение членами ОПЕК квот на добычу и торговая политика Трампа негативно влияют на мировой спрос на нефть.

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