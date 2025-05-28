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Нафта подорожчала на тлі ризиків для поставок та загрози нових санкції проти рф

Київ • УНН

 • 280 перегляди

Нафтові котирування підтримали заборона США для Chevron експортувати нафту з Венесуели та можливі санкції проти росії. Очікування збільшення видобутку ОПЕК+ стримують зростання цін.

Нафта подорожчала на тлі ризиків для поставок та загрози нових санкції проти рф

Ціни на нафту трохи зросли в середу, на тлі того, як інвестори враховували ризики для поставок після заборони США для Chevron експортувати нафту з Венесуели, та того, що президент США Дональд Трамп оголосив, що розглядає нові санкції проти росії, хоча очікування на ріст видобутку від ОПЕК+ продовжували обмежувати зростання, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 25 центів, або 0,4%, до $64,34 за барель на 03:45 за Гринвічем (06:45 за Києвом), тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 24 центи, або 0,4%, до $61,13 за барель.

Адміністрація Трампа видала новий дозвіл великій американській компанії Chevron, який дозволить їй зберегти активи у Венесуелі, але не експортувати нафту чи розширювати свою діяльність, повідомило агентство Reuters у вівторок із посиланням на джерела.

"Втрата венесуельських барелів Chevron у США призведе до того, що нафтопереробні заводи залишаться без постачань і таким чином більше покладатимуться на близькосхідну сиру нафту", - написав у записці очільник відділу сировинних товарів та вуглецевої стратегії Westpac Роберт Ренні.

Президент США Дональд Трамп відкликав попередню ліцензію 26 лютого.

В останні роки ліцензії Chevron та іншим іноземним компаніям сприяли невеликому відновленню видобутку нафти у Венесуелі, яка постраждала від санкцій, до приблизно 1 мільйона барелів на день.

Ринок також знайшов деяку підтримку після того, як Трамп заявив на цьому тижні, що він зважує нові санкції проти росії.

"Це збільшує ризик подальших санкцій проти росії, наражаючи на ризик російські енергетичні потоки", - заявили в середу стратеги ING щодо сировинних товарів.

Однак зростання цін було обмежене в середу на тлі очікувань, що ОПЕК+ ухвалить рішення про збільшення видобутку на зустрічі цього тижня.

Засідання Організації країн-експортерів нафти та її союзників, разом відомих як ОПЕК+, заплановане на середу, хоча жодних змін у політиці не очікується. За даними джерел, рішення про підвищення видобутку в липні може бути ухвалене у суботу, коли вісім членів групи проведуть переговори.

"Ціни на нафту змінилися лише трохи за останні пару сесій, оскільки галузь в основному готується до надлишку поставок у другій половині року", - сказала Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку в Phillip Nova.

Сачдева додала, що недотримання членами ОПЕК квот на видобуток та торговельна політика Трампа негативно впливають на світовий попит на нафту.

Єврокомісія: не лише ЄС, а й інші партнери по G7 підтримують зниження стелі цін на російську нафту26.05.25, 16:33 • 3002 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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