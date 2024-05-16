Нефть дорожает на фоне замедления инфляции и высокого спроса в США

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле в четверг в ходе торгов выросли в цене до 83,20 доллара за баррель, сообщает УНН со ссылкой на данные торгов.

По данным Bloomberg, по состоянию на 8:50, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,54%.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 79,09 доллара за баррель, прибавив 0,58%.

Детали

Цены на нефть продолжили рост по сравнению с предыдущей сессией в четверг на фоне признаков усиления спроса в США, где данные показали более медленную инфляцию, чем ожидали рынки, что усиливает аргументы в пользу снижения процентных ставок, что может привести к еще большему росту потребления, отмечает Reuters.

"Более сдержанные данные по апрельской инфляции в США и гораздо более слабые, чем ожидалось, данные по розничным продажам в США, похоже, дают ФРС возможность рассмотреть возможность более раннего снижения ставок, при этом рыночные ожидания более твердо склоняются к тому, чтобы смягчение политики началось в сентябре этого года", - сказал рыночный стратег IG Йеп Джун Ронг.

"Больше, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти в США на прошлой неделе также принесло некоторое успокоение, тогда как геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжает нарастать", - указал он.

Признаки замедления инфляции и повышения спроса поддержали цены, говорится также в сообщении для клиентов ANZ Research, так же как и геополитический риск, который, по его мнению, остается повышенным.

На Ближнем Востоке израильские войска боролись с боевиками ХАМАС по всей территории Газы, включая Рафах, который был убежищем для гражданских лиц. Переговоры о прекращении огня при посредничестве Катара и Египта зашли в тупик: ХАМАС требует прекращения атак, а Израиль отказывается до тех пор, пока группировка не будет уничтожена.

Рост был ограничен после того, как МЭА урезало свой прогноз роста спроса на нефть в 2024 году, увеличив разрыв между его мнением и мнением группы производителей ОПЕК. Мировой спрос на нефть в этом году вырастет на 1,1 миллиона баррелей в сутки, сообщило МЭА, что на 140 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в предыдущем прогнозе, в основном из-за слабого спроса в развитых странах Организации экономического сотрудничества и развития.

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