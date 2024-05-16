Нефть дорожает на фоне замедления инфляции и высокого спроса в США

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После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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Цены на нефть продолжили расти в четверг на фоне признаков высокого спроса и замедления инфляции в США.
В Херсонской области россияне попали в образовательные и медицинские учреждения, за сутки 19 раненых
Российские войска атаковали несколько населенных пунктов в Херсонской области, повредив жилые дома, образовательные и медицинские учреждения, а также ранив 19 человек.
путин в Пекине проводит переговоры с Си Цзиньпином
путин и Си Цзиньпин проводят переговоры в Пекине. В заявлении МИД Китая говорится, что Пекин готов работать с россией, чтобы оставаться "добрым соседом, добрым другом и добрым партнером".
Аэродрому Бельбек в оккупированном Крыму досталось второй раз за сутки: сообщают о пожаре
Спутниковые снимки подтверждают ночной пожар на аэродроме Бельбек в Крыму, а также есть сообщения о попадании.
Прокуратура хочет арестовать земельные участки более чем тысячи участников АТО
Правоохранители планируют изъять земельные участки, законно полученные более тысячей участников АТО в Сумской области в рамках бесплатной приватизации.
Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Полтавской области
Военно-воздушные силы Украины предупредили о вражеской ракетной угрозе с востока в направлении Полтавской области, что повлекло воздушную тревогу в нескольких областях, включая Киевскую и Полтавскую.
Небольшие дожди на юго-востоке и до 20° тепла: прогноз на сегодня
16 мая в Украине пройдут небольшие кратковременные дожди на юго-востоке, на остальной территории будет сухо, температура ночью 1-9° тепла, днем 13-20° тепла.
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Прошлой ночью российский агрессор обстрелял из артиллерии село Марганецкой громады Днепропетровской области, но обошлось без жертв.
ФИФА может разрешить проводить матчи внутренних чемпионатов за рубежом
ФИФА может разрешить проведение матчей национальных чемпионатов за рубежом, а также создать рабочую группу для изучения возможности проведения матчей таких лиг, как Ла Лига и Премьер-лига, в прибыльных регионах, таких как Северная Америка и Азия.
Николаев подвергся ракетной атаке: шесть человек ранены
15 мая Николаев подвергся ракетному обстрелу, в результате которого были ранены шесть человек, повреждены здания, магазины и автомобили.