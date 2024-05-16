Нафта дорожчає на тлі уповільнення інфляції та високого попиту в США

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у четвер під час торгів зросли в ціні до 83,20 долара за барель, повідомляє УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg, станом на 8:50, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,54%.

При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 79,09 долара за барель, додавши 0,58%.

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Ціни на нафту продовжили зростання порівняно з попередньою сесією у четвер на тлі ознак посилення попиту в США, де дані показали повільнішу інфляцію, ніж очікували ринки, що посилює аргументи на користь зниження процентних ставок, що може призвести до ще більшого зростання споживання, відзначає Reuters.

"Стриманіші дані щодо квітневої інфляції в США і набагато слабші, ніж очікувалося, дані щодо роздрібних продажів у США, схоже, дають ФРС можливість розглянути можливість більш раннього зниження ставок, при цьому ринкові очікування більш твердо схиляються до того, щоб пом'якшення політики почалося у вересні цього року", - сказав ринковий стратег IG Єп Джун Ронг.

"Більше, ніж очікувалося, скорочення запасів сирої нафти в США минулого тижня також принесло деяке заспокоєння, тоді як геополітична напруженість на Близькому Сході продовжує наростати", - вказав він.

Ознаки уповільнення інфляції та підвищення попиту підтримали ціни, ідеться також у повідомленні для клієнтів ANZ Research, так само як і геополітичний ризик, який, на його думку, залишається підвищеним.

На Близькому Сході ізраїльські війська боролися з бойовиками ХАМАС по всій території Гази, включаючи Рафах, який був притулком для цивільних осіб. Переговори про припинення вогню за посередництва Катару та Єгипту зайшли в глухий кут: ХАМАС вимагає припинення атак, а Ізраїль відмовляється доти, доки угруповання не буде знищене.

Зростання було обмежене після того, як МЕА урізало свій прогноз зростання попиту на нафту в 2024 році, збільшивши розрив між його думкою та думкою групи виробників ОПЕК. Світовий попит на нафту цього року зросте на 1,1 мільйона барелів на добу, повідомило МЕА, що на 140 тисяч барелів на добу менше, ніж у попередньому прогнозі, в основному через слабкий попит у розвинених країнах Організації економічного співробітництва та розвитку.

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