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Нефть дорожает на беспокойстве относительно поставок, пошлины Трампа сдерживают рост

Киев  •  УНН

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Цены на нефть Brent и WTI выросли на 1,3% из-за ограничения поставок российской и иранской нефти. Новые американские пошлины на сталь и алюминий могут замедлить рост мировой экономики и спрос на нефть.

Цены на нефть продолжили рост во вторник на фоне беспокойства относительно поставок российской и иранской нефти и угроз санкций, несмотря на опасения, что повышение торговых пошлин может замедлить рост мировой экономики, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 98 центов, или 1,3%, до $76,85 за баррель на 10:11 по Гринвичу (12:11 по Киеву), тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 92 цента, или 1,3%, до $73,24.

Обе марки показали рост в цене почти на 2% на предыдущей сессии после трех недель подряд потерь.

«Поскольку США давят на иранский экспорт, а санкции все еще кусают российские поставки, азиатские сорта сырой нефти остаются устойчивыми и поддерживают ралли со вчерашнего дня», - сказал аналитик по нефти PVM Джон Эванс.

Поставки российской нефти в Китай и Индию, крупнейших мировых импортеров сырой нефти, были существенно нарушены санкциями США в прошлом месяце, направленными против танкеров, производителей и страховщиков.

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К беспокойству о поставках добавились санкции США против сетей, которые поставляют иранскую нефть в Китай, после того, как президент Дональд Трамп возобновил свое «максимальное давление» на экспорт иранской нефти на прошлой неделе.

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Но противодействием росту цен стали последние пошлины Трампа, что могло бы ослабить глобальный рост и спрос на энергоносители, пишет издание.

В понедельник Трамп существенно повысил пошлины на импорт стали и алюминия в США до 25% «без исключений или изъятий», чтобы помочь отраслям, испытывающим трудности, что, как отмечается, может увеличить риск многофронтовой торговой войны.

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Пошлины ударят по миллионам тонн импорта стали и алюминия из Канады, Бразилии, Мексики, Южной Кореи и других стран.

«Пошлины и ответные пошлины могут оказать давление на нефтеемкую часть мировой экономики, в частности, создавая неопределенность относительно спроса», - говорится в заметке Morgan Stanley в понедельник.

«Однако мы считаем, что этот фон, вероятно, также заставит ОПЕК+ снова продлить текущие квоты на добычу, что решит проблему сбалансированного рынка в [второй половине 2025 года]», - добавил банк.

На прошлой неделе Трамп ввел 10% дополнительных пошлин для Китая, на что Пекин ответил собственными сборами на импорт США, включая 10% пошлины на сырую нефть.

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Кроме того, учитывая спрос на сырую нефть, Федеральная резервная система США будет ждать до следующего квартала, прежде чем снова снизить ставки, по мнению большинства экономистов, опрошенных Reuters, которые ранее ожидали снижения в марте.

ФРС сталкивается с угрозой роста инфляции из-за политики Трампа. Сохранение ставок на более высоком уровне может ограничить экономический рост, что повлияет на рост спроса на нефть, пишет издание.

Ожидается, что запасы сырой нефти и бензина в США на прошлой неделе покажут рост, тогда как запасы дистиллятов, вероятно, сократятся, показал предварительный опрос Reuters в понедельник.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
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