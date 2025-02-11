Нафта дорожчає на занепокоєннях щодо поставок, мита Трампа стримують зростання

Ціни на нафту продовжили зростання у вівторок на тлі занепокоєння щодо поставок російської та іранської нафти та загроз санкцій, попри побоювання, що підвищення торгових мит може уповільнити зростання світової економіки, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 98 центів, або 1,3%, до $76,85 за барель на 10:11 за Грінвічем (12:11 за Києвом), тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 92 центи, або 1,3%, до $73,24.

Обидві марки показали зростання у ціні майже на 2% на попередній сесії після трьох тижнів поспіль втрат.

"Оскільки США тиснуть на іранський експорт, а санкції все ще кусають російські поставки, азіатські сорти сирої нафти залишаються стійкими і підтримують ралі відучора", - сказав аналітик з нафти PVM Джон Еванс.

Постачання російської нафти до Китаю та Індії, найбільших світових імпортерів сирої нафти, було суттєво порушено санкціями США минулого місяця, спрямованими проти танкерів, виробників та страховиків.

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До занепокоєння про постачання додалися санкції США проти мереж, які постачають іранську нафту до Китаю, після того, як президент Дональд Трамп відновив свій "максимальний тиск" на експорт іранської нафти минулого тижня.

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Але протидією зростанню цін стали останні мита Трампа, що могло б послабити глобальне зростання та попит на енергоносії, пише видання.

У понеділок Трамп істотно підвищив мита на імпорт сталі і алюмінію в США до 25% "без винятків або вилучень", щоб допомогти галузям, які зазнають труднощів, що, як зазначається, може збільшити ризик багатофронтової торгової війни.

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Мита вдарять по мільйонах тонн імпорту сталі та алюмінію з Канади, Бразилії, Мексики, Південної Кореї та інших країн.

"Мита і мита у відповідь можуть чинити тиск на нафтоємну частину світової економіки, зокрема, створюючи невизначеність щодо попиту", - ідеться у замітці Morgan Stanley у понеділок.

"Однак ми вважаємо, що це тло, імовірно, також змусить ОПЕК+ знову продовжити поточні квоти на видобуток, що вирішить проблему збалансованого ринку у [другій половині 2025 року]", - додав банк.

Минулого тижня Трамп ввів 10% додаткових мит для Китаю, на що Пекін відповів власними зборами на імпорт США, включаючи 10% мита на сиру нафту.

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Окрім того, зважаючи на попит на сиру нафту, Федеральна резервна система США чекатиме до наступного кварталу, перш ніж знову знизити ставки, на думку більшості економістів, опитаних Reuters, які раніше очікували зниження в березні.

ФРС стикається із загрозою зростання інфляції через політику Трампа. Збереження ставок на вищому рівні може обмежити економічне зростання, що вплине на зростання попиту нафту, пише видання.

Очікується, що запаси сирої нафти і бензину в США минулого тижня покажуть зростання, тоді як запаси дистилятів, імовірно, скоротяться, показало попереднє опитування Reuters у понеділок.