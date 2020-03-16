Нефедов заверил, что ситуация с экспортом и импортом после закрытия границы под контролем

КИЕВ. 16 марта. УНН. Несмотря на ограничения на границе, украинские экспортеры не должны волноваться по поводу вывоза своей продукции, также под контролем ситуация с импортом и критическим импортом. Об этом на брифинге о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции сказал председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов, передает корреспондент УНН.