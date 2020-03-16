Нефедов заверил, что ситуация с экспортом и импортом после закрытия границы под контролем
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Несмотря на ограничения на границе, украинские экспортеры не должны волноваться по поводу вывоза своей продукции, также под контролем ситуация с импортом и критическим импортом. Об этом на брифинге о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции сказал председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов, передает корреспондент УНН.
"Хочу всех успокоить с точки зрения движения товаров, с точки зрения экспорта, импорта или критического импорта, который должен попадать в страну, ситуация полностью под контролем", - отметил Нефедов.
Он напомнил, что правительство закрыло 94 пункта пропуска временно. Также, с его слов, временно ограничен пеший переход на всех пунктах пропуска для того, чтобы там не было скопления людей и, соответственно, рисков в сфере безопасности.
"Но те, что остались, остались большие пункты пропуска по 1-2 на границе со всеми соседями. Мы постоянно находимся в контакте с нашими коллегами с другой стороны, и паники или повода для волнений о том, что украинские экспортеры не смогут вывезти свою продукцию или, что у нас будет критическая нехватка импорта - это не соответствует действительности", - отметил он.
Напомним, Украина с 00:00 понедельника, 16 марта, прекратила пускать иностранцев и закрыла около сотни пунктов пропуска.