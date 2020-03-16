Нефедов заверил, что ситуация с экспортом и импортом после закрытия границы под контролем

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101469 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104755 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106756 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105646 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114427 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101111 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105498 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106696 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131603 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130460 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нефедов заверил, что ситуация с экспортом и импортом после закрытия границы под контролем

Нефедов заверил, что ситуация с экспортом и импортом после закрытия границы под контролем

Киев  •  УНН

 • 13996 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Несмотря на ограничения на границе, украинские экспортеры не должны волноваться по поводу вывоза своей продукции, также под контролем ситуация с импортом и критическим импортом. Об этом на брифинге о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции сказал председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов, передает корреспондент УНН.

"Хочу всех успокоить с точки зрения движения товаров, с точки зрения экспорта, импорта или критического импорта, который должен попадать в страну, ситуация полностью под контролем", - отметил Нефедов.

Он напомнил, что правительство закрыло 94 пункта пропуска временно. Также, с его слов, временно ограничен пеший переход на всех пунктах пропуска для того, чтобы там не было скопления людей и, соответственно, рисков в сфере безопасности.

"Но те, что остались, остались большие пункты пропуска по 1-2 на границе со всеми соседями. Мы постоянно находимся в контакте с нашими коллегами с другой стороны, и паники или повода для волнений о том, что украинские экспортеры не смогут вывезти свою продукцию или, что у нас будет критическая нехватка импорта - это не соответствует действительности", - отметил он.

Напомним, Украина с 00:00 понедельника, 16 марта, прекратила пускать иностранцев и закрыла около сотни пунктов пропуска.

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