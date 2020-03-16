Нефьодов запевнив, що ситуація з експортом та імпортом після закриття кордону під контролем
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Незважаючи на обмеження на кордоні, українські експортери не повинні хвилюватися з приводу вивезення своєї продукції, також під контролем ситуація з імпортом та критичним імпортом. Про це на брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції сказав голова Державної митної служби Максим Нефьодов, передає кореспондент УНН.
"Хочу усіх заспокоїти з точки зору руху товарів, з точки зору експорту, імпорту чи критичного імпорту, який має потрапляти в країну, ситуація повністю під контролем", - вказав Нефьодов.
Він нагадав, що уряд закрив 94 пункти пропуску тимчасово. Також, з його слів, тимчасово обмежені піші переходи на всіх пунктах пропуску для того, аби там не було скупчення людей і, відповідно, безпекових ризиків.
"Але ті, що залишилися, залишилися великі пункти пропуску по 1-2 на кордоні з усіма сусідами. Ми постійно знаходимося у контакті з нашими колегами з іншої сторони, тому паніки чи приводу для хвилювань стосовно того, що українські експортери не зможуть вивезти свою продукцію або, що у нас буде критична нестача імпорту – це не відповідає дійсності", - зазначив він.
Нагадаємо, Україна з 00:00 понеділка, 16 березня, припинила пускати іноземців та закрила близько сотні пунктів пропуску.