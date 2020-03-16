Нефьодов запевнив, що ситуація з експортом та імпортом після закриття кордону під контролем

КИЇВ. 16 березня. УНН. Незважаючи на обмеження на кордоні, українські експортери не повинні хвилюватися з приводу вивезення своєї продукції, також під контролем ситуація з імпортом та критичним імпортом. Про це на брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції сказав голова Державної митної служби Максим Нефьодов, передає кореспондент УНН.