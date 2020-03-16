Нефедов предупредил о возможности новых ограничений на некоторых пунктах пропуска
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов предупредил о возможности изменений ситуации с работой на некоторых пунктах пропуска через границу Украины, в частности, в настоящее время есть оперативная информация о возможном ограничении трафика с Беларусью. Об этом он заявил на брифинге о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия закрыла границу с Беларусью
"На сайте таможни работает онлайн-карта всех пунктов, мы ее обновляем несколько раз в день, потому что ситуация может достаточно оперативно меняться. Так у нас есть оперативная информация, что в Беларуси будет принято какое-то решение о возможности ограничения трафика. Просим всех пользоваться картой и смотреть, что там происходит", - отметил он.
Напомним, Украина с 00:00 понедельника, 16 марта, прекратила пускать иностранцев и закрыла около сотни пунктов пропуска.