Нефьодов попередив про можливість нових обмежень на деяких пунктах пропуску
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Голова Державної митної служби Максим Нефьодов попередив про можливість змін ситуації з роботою на деяких пунктах пропуску через кордон України, зокрема, наразі є оперативна інформація щодо можливого обмеження трафіку з Білоруссю. Про це він заявив на брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції, передає кореспондент УНН.
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"На сайті митниці працює онлайн-карта всіх пунктів, ми її оновлюємо декілька разів на день, тому що ситуація може достатньо оперативно змінюватися. Так у нас є оперативна інформація, що у Білорусі буде прийнято якесь рішення стосовно можливості обмеження трафіку. Просимо всіх користуватися картою і дивитися, що там відбувається", - зазначив він.
Нагадаємо, Україна з 00:00 понеділка, 16 березня, припинила пускати іноземців та закрила близько сотні пунктів пропуску.