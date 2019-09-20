Нефедов: таможенная служба завершит IT-аудит до конца года

"IT-аудит закончится полноценно до конца года. К концу года у нас уже будет какая-то стратегия по цифровой трансформации. Потому что для таможни почти все связано с обработкой информации", - сказал Нефедов.

Напомним, Украина за три года должна войти в ТОП-3 стран в сфере открытых данных в мире.