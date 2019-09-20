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Нефьодов: митна служба завершить IT-аудит до кінця року

Нефьодов: митна служба завершить IT-аудит до кінця року

Київ • УНН

 • 12715 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Державна митна служба до кінця року повністю завершить IT-аудит. Про це сьогодні повідомив під час Open Data Forum голова Державної митної служби України Максим Нефьодов, передає кореспондент УНН.

"IT-аудит закінчиться повноцінно до кінця року. До кінця року в нас уже буде якась стратегія по цифровій трансформації. Тому що для митниці майже все пов’язано з обробкою інформації", - сказав Нефьодов.

Нагадаємо, України за три роки має увійти у ТОП-3 країн у сфері відкритих даних у світі.

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