Федоров: за три роки Україна має увійти у ТОП-3 країн у сфері відкритих даних
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. України за три роки має увійти у ТОП-3 країн у сфері відкритих даних у світі. Про це сьогодні повідомив під час відкриття Open Data Forum віце-прем’єр-міністр, Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає кореспондент УНН.
Темою цьогорічного Open Data Forum є “Україна на шляху до економіки даних”.
“Моя мета — зробити так, щоб Україна за три роки увійшла у ТОП-3 країн у сфері відкритих даних у світі. Тому що наразі є підтримка Президента, Прем’єр-міністра та всіх міністрів”, — сказав Федоров.
За його словами, цей ринок найкраще вдасться розвивати підприємцям і тим стартапам, котрі цим користуються.
Нагадаємо, за словами Михайла Федорова, держава повинна перетворитися у простий сервіс, як Uber або Booking, — для того, аби громадяни могли швидко отримувати допомогу від держави.