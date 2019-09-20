Федоров: за три года Украина должна войти в ТОП-3 стран в сфере открытых данных

Темой нынешнего Open Data Forum является “Украина на пути к экономике данных”.

“Моя цель — сделать так, чтобы Украина за три года вошла в ТОП-3 стран в сфере открытых данных в мире. Потому что пока есть поддержка Президента, Премьер-министра и всех министров”, — сказал Федоров.

По его словам, этот рынок лучше удастся развивать предпринимателям и тем стартапам, которые этим пользуются.

Напомним, по словам Михаила Федорова, государство должно превратиться в простой сервис, как Uber или Booking — для того, чтобы граждане могли быстро получать помощь от государства.