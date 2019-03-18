Недосып снижает реакцию и влияет на интеллект - медик
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Недосып снижает реакцию и отрицательно влияет на интеллект, поэтому длительный и качественный сон является крайне важным для спортсменов, водителей, людей умственного труда. Об этом сообщил главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка в комментарии корреспонденту УНН.
"Если сон плохой - реакция человека снижается, поэтому спортсмены, водители, люди, которые работают с точными приборами - для них это крайне важно даже с профессиональной точки зрения", - отметил медик.
По его словам, также недосып приводит к снижению коэффициента интеллекта, поэтому является так же важным и для людей умственного труда.
При этом он добавил, что для здорового человека нормальной продолжительностью сна считается 7-8 часов.
Напомним, чтобы избежать проблем с засыпанием и не спровоцировать бессонницу, следует завершить за 3 часа до сна все моральные и физические нагрузки, не пить тонизирующих напитков, а также выключить телевизор и гаджеты до 22.00.
Если бессонница длится более 3-7 дней подряд, это может быть сигналом серьезного заболевания. В таком случае нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.