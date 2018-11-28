Медик порадив, як не допустити безсоння

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Щоб уникнути проблем із засинанням і не спровокувати безсоння, слід завершити за 3 години до сну всі моральні й фізичні навантаження, не пити тонізуючих напоїв, а також вимкнути телевізор і гаджети до 22.00. Про це повідомив президент української асоціації медицини сну, сомнолог Юрій Погорецький в коментарі кореспонденту УНН.

"Щоб не допустити безсоння щодня треба дотримуватися жорсткого ритуалу сну і дисципліни сну. Новини не треба дивитись на ніч, телевізор, планшет, мобільний телефон – все це вбиває сон. Їх не має бути в ліжку – все це до 22.00", - зазначив медик.

За його словами, спортивні заняття й фізичні навантаження слід завершувати до 19.00, оскільки м'язове перенапруження заважатиме заснути. Так само треба виключити всі моральні перенапруження за 3 години до сну. Збуджуючі напої – зелений чай, каву, пепсі-колу не можна вживати після 13.00.

"І золоте правило – о 10-й годині лягаємо спати. Однозначно. І безсонню не буде місця", - наголосив сомнолог.

При цьому він додав, що також треба вести щоденник сну, в який записувати, дії, які негативно впливають на процес засинання, а також ті дії, які сприяють швидкому настанню сну. Також слід фіксувати людей, спілкування з якими негативно впливає на сон.

Нагадаємо, якщо безсоння триває понад 3-7 днів поспіль, це може бути сигналом серйозного захворювання і вимагає негайного звернення за медичною допомогою. 

Пізній відхід до сну призводить до порушень у роботі ендокринної системи, послаблює імунітет, викликає депресію, а також сприяє ранньому розвитку хвороб Паркінсона і Альцгеймера.

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