Медик порадив, як не допустити безсоння

"Щоб не допустити безсоння щодня треба дотримуватися жорсткого ритуалу сну і дисципліни сну. Новини не треба дивитись на ніч, телевізор, планшет, мобільний телефон – все це вбиває сон. Їх не має бути в ліжку – все це до 22.00", - зазначив медик.



За його словами, спортивні заняття й фізичні навантаження слід завершувати до 19.00, оскільки м'язове перенапруження заважатиме заснути. Так само треба виключити всі моральні перенапруження за 3 години до сну. Збуджуючі напої – зелений чай, каву, пепсі-колу не можна вживати після 13.00.



"І золоте правило – о 10-й годині лягаємо спати. Однозначно. І безсонню не буде місця", - наголосив сомнолог.



При цьому він додав, що також треба вести щоденник сну, в який записувати, дії, які негативно впливають на процес засинання, а також ті дії, які сприяють швидкому настанню сну. Також слід фіксувати людей, спілкування з якими негативно впливає на сон.



Нагадаємо, якщо безсоння триває понад 3-7 днів поспіль, це може бути сигналом серйозного захворювання і вимагає негайного звернення за медичною допомогою.



Пізній відхід до сну призводить до порушень у роботі ендокринної системи, послаблює імунітет, викликає депресію, а також сприяє ранньому розвитку хвороб Паркінсона і Альцгеймера.