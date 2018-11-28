Медик посоветовал, как не допустить бессонницы

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Чтобы избежать проблем с засыпанием и не спровоцировать бессонницу, следует завершить за 3:00 до сна все моральные и физические нагрузки, не пить тонизирующих напитков, а также выключить телевизор и гаджеты до 22.00. Об этом сообщил президент Украинской ассоциации медицины сна, сомнолог Юрий Погорецкий в комментарии корреспонденту УНН.

"Чтобы не допустить бессонницы ежедневно надо придерживаться жесткого ритуала сна и дисциплины сна. Новости не надо смотреть на ночь, телевизор, планшет, мобильный телефон - все это убивает сон. Их не должно быть в постели - все это до 22.00", - отметил медик.

По его словам, спортивные занятия и физические нагрузки следует завершать до 19.00, поскольку мышечное перенапряжение будет мешать заснуть. Так же надо исключить все моральные перенапряжение за 3:00 до сна. Возбуждающие напитки - зеленый чай, кофе, пепси-колу нельзя употреблять после 13.00.

"И золотое правило - в 10 часов ложимся спать. Однозначно. И бессоннице не будет места", - подчеркнул сомнолог.

При этом он добавил, что также нужно вести дневник сна, в который записывать, действия, которые негативно влияют на процесс засыпания, а также те действия, которые способствуют быстрому наступлению сна. Также следует фиксировать людей, общение с которыми негативно влияет на сон.

Напомним, если бессонница длится более 3-7 дней подряд, это может быть сигналом серьезного заболевания и требует немедленного обращения за медицинской помощью. 

Поздний отход ко сну приводит к нарушениям в работе эндокринной системы, ослабляет иммунитет, вызывает депрессию, а также способствует раннему развитию болезней и Альцгеймера.

Украинские Национальные Новости

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