Недосип знижує реакцію і впливає на інтелект – медик
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Недосип знижує реакцію і негативно впливає на інтелект, тому тривалий і якісний сон є вкрай важливим для спортсменів, водіїв, людей розумової праці. Про це повідомив головний лікар Київського міського центру здоров'я Отто Стойка в коментарі кореспонденту УНН.
"Якщо сон неякісний - реакція людини знижується, тому спортсмени, водії, люди, які працюють з точними приладами – для них це вкрай важливо навіть з професійної точки зору", - зазначив медик.
За його словами, також недосип спричиняє зниження коефіцієнту інтелекту, тому є так само важливим і для людей розумової праці.
При цьому він додав, що для здорової людини нормальною тривалістю сну вважається 7-8 годин.
Нагадаємо, щоб уникнути проблем із засинанням і не спровокувати безсоння, слід завершити за 3 години до сну всі моральні й фізичні навантаження, не пити тонізуючих напоїв, а також вимкнути телевізор і гаджети до 22.00.
Якщо безсоння триває понад 3-7 днів поспіль, це може бути сигналом серйозного захворювання. У такому разі потрібно негайно звернутись за медичною допомогою.