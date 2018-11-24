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Лікар назвав головні причини безсоння

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Всього лікарі нараховують 85 причин виникнення безсоння.

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Якщо безсоння триває понад 3-7 днів поспіль, це може бути сигналом серйозного захворювання і вимагає негайного звернення за медичною допомогою. Про це повідомив президент української асоціації медицини сну, сомнолог Юрій Погорецький у коментарі кореспонденту УНН.

"Самолікуванням при безсонні займатися не можна. Якщо порушення сну тривають більше тижня, - ноги в руки й вперед до лабораторії сну", - зазначив медик.

За його словами, снодійне не може вилікувати проблеми зі сном. Вживати такі препарати можна протягом дуже короткого періоду – лише у виключних випадках. Наприклад, у стресових ситуаціях, в трагічні моменти, але не більше 3-7 днів.

"А не роками, як багато українців", - підкреслив медик.

Як зазначив лікар, перш за все, при порушеннях сну слід пройти обстеження на полісонмографі, яке покаже, чи є у хворого порушення дихання і чи виникає в нього храп під час сну. За статистикою, саме храп і апное (тимчасова зупинка дихання) викликають 85% випадків безсоння – в том числі й храп "сусіда по ліжку".

Крім того, слід здати аналіз на рівень заліза в крові, оскільки, наприклад, хвороби шлунку можуть призводити до зниження заліза й, як наслідок, - до безсоння. Провокуючими факторами можуть бути також і високий рівень цукру (при цукровому діабеті), підвищений артеріальний тиск – тому відповідні обстеження теж призначаються при порушеннях сну.

При цьому він додав, що всього лікарі нараховують 85 причин виникнення безсоння. Так, зокрема, навіть пошкодження щитовидної залози може спричиняти порушення сну. Також безсоння спричиняють стреси і порушення циркадних ритмів, які характерні для людей із позмінною роботою і нічними чергуваннями. Наразі в Україні спостерігається хвиля депресій внаслідок бойових дій і сумних подій на Майдані 2013-2014 років, що також спричиняє порушення сну. Причиною можуть стати і травми, в тому числі застарілі, перенесені серйозні інфекційні захворювання.

Нагадаємо, пізній відхід до сну призводить до порушень у роботі ендокринної системи, послаблює імунітет, викликає депресію, а також сприяє ранньому розвитку хвороб Паркінсона і Альцгеймера.

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