Врач назвал главные причины бессонницы

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Если бессонница длится более 3-7 дней подряд, это может быть сигналом серьезного заболевания и требует немедленного обращения за медицинской помощью. Об этом сообщил президент Украинской ассоциации медицины сна, сомнолог Юрий Погорецкий в комментарии корреспонденту УНН.

"Самолечением при бессоннице заниматься нельзя. Если нарушения сна продолжаются больше недели, - ноги в руки и вперед в лабораторию сна", - отметил медик.

По его словам, снотворное не может вылечить проблемы со сном. Принимать такие препараты можно в течение очень короткого периода - только в исключительных случаях. Например, в стрессовых ситуациях, в трагические моменты, но не более 3-7 дней.

"А не годами, как много украинцев", - подчеркнул медик.

Как отметил врач, прежде всего, при нарушениях сна следует пройти обследование на полисонмографе, которое покажет, есть ли у больного нарушения дыхания и возникает ли у него храп во время сна. По статистике, именно храп и апноэ (временная остановка дыхания) вызывают 85% случаев бессонницы - в том числе и храп "соседа по кровати".

Кроме того, следует сдать анализ на уровень железа в крови, поскольку, например, болезни желудка могут приводить к снижению железа и, как следствие, - к бессоннице. Провоцирующими факторами могут быть также и высокий уровень сахара (при сахарном диабете), повышенное артериальное давление - поэтому соответствующие обследования тоже назначаются при нарушениях сна.

При этом он добавил, что всего врачи насчитывают 85 причин возникновения бессонницы. Так, в частности, даже повреждения щитовидной железы может вызвать нарушение сна. Также бессонницу вызывают стрессы и нарушения циркадных ритмов, которые характерны для людей с посменной работой и ночными дежурствами. Сейчас в Украине наблюдается волна депрессии вследствие боевых действий и печальных событий на Майдане 2013-2014 годов, что также приводит к нарушению сна. Причиной могут стать и травмы, в том числе устаревшие, перенесенные серьезные инфекционные заболевания.

Напомним, поздний отход ко сну приводит к нарушениям в работе эндокринной системы, ослабляет иммунитет, вызывает депрессию, а также способствует раннему развитию болезней и Альцгеймера.