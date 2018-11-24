Врач назвал главные причины бессонницы

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 96954 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105741 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 141167 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138366 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133241 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126859 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165930 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117975 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141557 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145360 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В россии хотят успеть уничтожить и захватить больше: Зеленский о новых вражеских атаках

В россии хотят успеть уничтожить и захватить больше: Зеленский о новых вражеских атаках

8 марта, 18:27 • 30652 просмотра
Сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены: Зеленский о предстоящей встрече в Саудовской Аравии

Сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены: Зеленский о предстоящей встрече в Саудовской Аравии

8 марта, 18:40 • 21878 просмотра
Зеленский ждет доклад Умерова о новых пакетах поддержки: прежде всего ПВО

Зеленский ждет доклад Умерова о новых пакетах поддержки: прежде всего ПВО

8 марта, 19:05 • 28105 просмотра
Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

8 марта, 22:28 • 21326 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

01:52 • 41615 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 130627 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 165930 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 176322 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 187329 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 244907 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 141167 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 101938 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 106325 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 109016 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 108505 просмотра
Актуальное
Врач назвал главные причины бессонницы

Врач назвал главные причины бессонницы

Киев  •  УНН

 • 54902 просмотра

Всего врачи насчитывают 85 причин возникновения бессонницы.

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Если бессонница длится более 3-7 дней подряд, это может быть сигналом серьезного заболевания и требует немедленного обращения за медицинской помощью. Об этом сообщил президент Украинской ассоциации медицины сна, сомнолог Юрий Погорецкий в комментарии корреспонденту УНН.

"Самолечением при бессоннице заниматься нельзя. Если нарушения сна продолжаются больше недели, - ноги в руки и вперед в лабораторию сна", - отметил медик.

По его словам, снотворное не может вылечить проблемы со сном. Принимать такие препараты можно в течение очень короткого периода - только в исключительных случаях. Например, в стрессовых ситуациях, в трагические моменты, но не более 3-7 дней.

"А не годами, как много украинцев", - подчеркнул медик.

Как отметил врач, прежде всего, при нарушениях сна следует пройти обследование на полисонмографе, которое покажет, есть ли у больного нарушения дыхания и возникает ли у него храп во время сна. По статистике, именно храп и апноэ (временная остановка дыхания) вызывают 85% случаев бессонницы - в том числе и храп "соседа по кровати".

Кроме того, следует сдать анализ на уровень железа в крови, поскольку, например, болезни желудка могут приводить к снижению железа и, как следствие, - к бессоннице. Провоцирующими факторами могут быть также и высокий уровень сахара (при сахарном диабете), повышенное артериальное давление - поэтому соответствующие обследования тоже назначаются при нарушениях сна.

При этом он добавил, что всего врачи насчитывают 85 причин возникновения бессонницы. Так, в частности, даже повреждения щитовидной железы может вызвать нарушение сна. Также бессонницу вызывают стрессы и нарушения циркадных ритмов, которые характерны для людей с посменной работой и ночными дежурствами. Сейчас в Украине наблюдается волна депрессии вследствие боевых действий и печальных событий на Майдане 2013-2014 годов, что также приводит к нарушению сна. Причиной могут стать и травмы, в том числе устаревшие, перенесенные серьезные инфекционные заболевания.

Напомним, поздний отход ко сну приводит к нарушениям в работе эндокринной системы, ослабляет иммунитет, вызывает депрессию, а также способствует раннему развитию болезней и Альцгеймера.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы