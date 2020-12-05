Недорогая альтернатива ПЦР-анализу: разработчик объяснил принцип действия новых украинских тестов на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Новый сверхчувствительный украинский тест DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген коронавируса является быстрой и недорогой альтернативой ПЦР-анализа. Об этом в эфире радио "НВ" рассказал главный технолог и участник разработки тестов Андрей Горлов, сообщает УНН.
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"Тест система наша (...) является быстрой и недорогой альтернативой ПЦР. Но в отличие от ПЦР, который определяет генетическую информацию вируса, наш тест определяет вирусный белок антигена. Концентрация этого антигена свидетельствует о вирусной нагрузке, соответственно - о способности инфицированного заражать других людей", - пояснил ученый.
Горлов отметил, что образцом для проведения украинского теста на антиген является мазок из носоглотки, как и для ПЦР. Его берут аппликатором, помещают в специальный раствор и транспортируют в лабораторию для проведения анализа. За счет лабораторных средств усиления сигнала тест DIA® -SARS-CoV-2-Ag-R чувствителен минимум в 75 раз за любые экспресс-тесты на антиген.
"Эти тесты должны проводиться в лабораториях сертифицированным медицинским персоналом. Цена одного исследования нашего теста составляет 47 грн. Это в 20 раз ниже, чем ПЦР-анализ", - отметил Горлов.
Напомним, эксперты считают, что медленное, дорогое и сложное ПЦР-тестирование исчерпало себя. Чтобы остановить распространение коронавируса все больше европейских стран вносят в свои протоколы тесты на антиген.