Недорога альтернатива ПЛР-аналізу: розробник пояснив принцип дії нових українських тестів на COVID-19

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“Тест система наша (...) є швидкою та недорогою альтернативою ПЛР. Але на відміну від ПЛР, яке визначає генетичну інформацію вірусу, наш тест визначає вірусний білок антигену. Концентрація цього антигену свідчить про вірусне навантаження, відповідно — про здатність інфікованого заражати інших людей”, — пояснив науковець.

Горлов зазначив, що зразком для проведення українського тесту на антиген є мазок з носоглотки, як і для ПЛР. Його беруть аплікатором, поміщають у спеціальний розчин і транспортують у лабораторію для проведення аналізу. За рахунок лабораторних засобів підсилення сигналу тест DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R чутливіший щонайменше у 75 разів за будь-які експрес-тести на антиген.

“Ці тести мають проводитися у лабораторіях сертифікованим медичним персоналом. Ціна одного дослідження нашого тесту складає 47 грн. Це у 20 разів нижче, аніж ПЛР-аналіз”, — наголосив Горлов.

Нагадаємо, експерти вважають, що повільне, дороге і складне ПЛР-тестування вичерпало себе. Щоб зупинити поширення коронавірусу все більше європейських країн вносять до своїх протоколів тести на антиген.