Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Расположение планет предвещает, что текущая неделя, с 12 по 18 февраля, будет весьма насыщенной и напряженной. Специально для читателей УНН профессиональный астролог Ксения Базиленко рассказала, чего ждать представителям каждого из знаков Зодиака.

Астролог прогнозирует, что эта неделя может стать одной из самых тяжелых в этом году.

Соединяться такие планеты как Марс, Венера и Плутон. Подобное соединение было в конце февраля, начало марта 2022 года в знаке Козерога. На этой неделе соединение повториться в знаке Водолея, что может принести смуту, революционные настроения, желание свергнуть власть. И это может коснуться разных стран, особенно такой страны как россия.12 и 13 февраля Марс будет в точном соединении с Плутоном, что усилит общее напряжение в мире и даст обострение военных событий. К концу недели Венера будет в точном соединении с Плутоном. Наши личные отношения могут пострадать из-за больших страстей и ревности. Необходимо будет сохранять спокойствие, проявлять заботу о любимых, чтобы сохранить отношения.

С таким положением планет, день Святого Валентина будет настоящим испытанием на истинную любовь и прочность отношений. Скандалы и раздоры могут вспыхивать на ровном месте, особенно у тех пар, кто не готов к длительной и гармоничной совместной жизни.

Всю вторую половину недели Меркурий будет давать напряженный аспекты к Урану и Юпитеру. Это говорит о том, что договариваться будет очень сложно, особенно на высоком политическом уровне. Мы можем не слышать друг друга. Поэтому, необходимо постараться на этой неделе максимально избегать любых конфликтных ситуаций и находить общий язык с окружением. Также, это период повышенной аварийности. Будьте внимательны на дорогах

- рассказала Ксения Базиленко.

По словам астролога, на Украину также влияет транзитное соединение Марса, Плутона и Венеры. Он может предвещать ошибки в действиях руководства страны. Астролог отмечает, что в данный период нам особенно необходимо сохранять единство, быть рациональными и сохранять спокойствие.

Будьте внимательным к происходящему и максимально придерживайтесь правил безопасности - говорит Базиленко.

ОВНЫ

Это неделя будет для вас чрезмерно активной и весьма напряженной. Начатые вами проекты придётся остановить из-за спорных вопросов или финансовых трудностей. Избегайте любых инвестиций и крупных покупок. Постарайтесь в данный момент избегать сложных ситуаций, больше уделите времени себе и своему внутреннему миру.

ТЕЛЬЦЫ

Эта неделя принесёт вам очень много напряжения, особенно ментального. Слишком много мыслей, трудно будет сосредоточиться, также есть опасность на дорогах. Постарайтесь не вступать в конфликтные отношения с вашим руководством, не спешите реализовывать все цели сразу. Опирайтесь на своих единомышленников и на поддержку друзей. Постарайтесь сохранять максимальное спокойствие и дружелюбие.

БЛИЗНЕЦЫ

Это неделя принесёт вам очень много суеты. Если у вас запланирована дальняя дорога, то лучше отложить поездку. Также вы ощутите большое напряжение в обучении, могут возникнуть сложности в сдаче экзаменов и возможно вы будете отстаивать свой собственный авторитет. На этой неделе максимально проявляйте дипломатичность, договаривайтесь с окружающими. Напишите планы на будущее и обдумайте всё до мелочей.

РАКИ

Это неделя может принести массу необычных ситуаций и перевернуть всё с ног на голову. Поэтому, на этой неделе откажитесь от любых рисков и от необдуманных решений, особенно от кредитов и инвестиций. Лучше всего, если вы в данный момент будете больше путешествовать, уделите времени изучение психологии, спорту, прогулкам и хорошему сну. Не спешите с выводами.

ЛЬВЫ

На этой неделе у вас может возникнуть большие и острые конфликтные ситуации, особенно с вашими партнёрами по бизнесу или с супругами. Эти конфликты могут иметь достаточно затяжной характер и даже могут привести к разрыву отношений, поэтому максимально избегайте их. Включите всю вашу дипломатичность, постарайтесь со всеми договариваться. Тогда вы будете в выигрыше. Больше времени уделите спорту, собственному развитию и тогда эта неделя будет для вас достаточно приятной.

ДЕВЫ

Эта неделя принесёт вам очень большое напряжение и массу мелких дел. Не перезагружайте себя, иначе это сразу скажется на вашем здоровье. Также вам стоит отложить дальние поездки и путешествия. Будьте внимательными на дорогах. Опирайтесь на своих родных и близких. В любых спорных профессиональных вопросах вам стоит обратиться за помощью к специалистам.

ВЕСЫ

Эта неделя может быть сопряжена с напряженными эмоциями в любовных отношениях. Вам стоит внимательно и бережно относиться к своим любимым. Откажитесь от всех новых знакомств и свиданий. Острые ситуации могут создать вам также собственные дети.

В творчестве вы можете испытывать достаточно большой кризис. Поэтому, в данный момент вам стоит больше заниматься своей работой и собственным развитием. Подумайте над планами на будущее.

СКОРПИОНЫ

Это неделя принесёт вам много домашних хлопот, а также могут возникнуть достаточно сложные конфликтные ситуации с вашими родными, партнером по браку. Или же вы можете переживать за них. В доме могут возникать поломки, требующие неотложного ремонта. Постарайтесь избегать скандалов, займитесь лучше отдыхом, проведите больше времени со своими детьми, делайте подарки и заботьтесь о своих любимых.

СТРЕЛЬЦЫ

Это неделя принесёт вам очень много суеты, разных встреч и поездок. Но, будьте очень осторожны, чтобы именно сейчас вы не попали в какие-то крупные скандальные истории. Особенно, если вы работаете с информационным полем. Тщательно все обдумывайте, прежде чем говорить или писать. Будьте крайне внимательными на дорогах. Откажитесь от купли-продажи автомобиля, также следите за состоянием своего здоровья. Больше отдыхайте и уделите больше времени своим родным.

КОЗЕРОГИ

На этой неделе вам надо очень серьёзно отнестись к финансовым вопросам – в этой сфере вы можете допустить колоссальные ошибки и просчеты поэтому откажитесь от крупных покупок и капиталовложений.

Также в любовной сфере у вас могут возникнуть достаточно крупные конфликты. Избегайте свиданий, дарите больше тепла и заботы своим ближним. Постарайтесь уделить максимум внимания саморазвитию.

ВОДОЛЕИ

Для вас это неделя одна из самых сложных в году. Именно сейчас у вас может всё перевернуться с ног на голову и от ваших решений будет очень многое зависеть. Сбавьте бунтарский настрой, не идите вопреки всему. Сейчас нужно сохранять здравый рассудок, не спешить, стараться договариваться с собой и своим окружением. Максимально спокойно проведите этот период времени. Вам хорошо сейчас заняться собственным внутренним миром. Используйте творчество, йогу, медитацию.

РЫБЫ

Это неделя будет очень напряжённый для вас. Вас могут одолевать противоречивые эмоции, переживания тревоги. Чтобы этого избежать – займитесь собой. Больше отдыха, займитесь йогой, медитациями. Постарайтесь не искать виноватых, а заниматься каким-то конкретным делом и работайте на хороший результат. Будьте внимательны на дорогах, уходите от прямых конфликтов.