Тиждень буде напруженим: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 12 - 18 лютого

Розташування планет віщує, що поточний тиждень, з 12 по 18 лютого, буде вельми насиченим і напруженим. Спеціально для читачів УНН професійний астролог Ксенія Базиленко розповіла, на що чекати представникам кожного зі знаків Зодіаку.

Астролог прогнозує, що цей тиждень може стати одним із найважчих цього року

З'єднуватимуться такі планети як Марс, Венера і Плутон. Подібне з'єднання було наприкінці лютого, початку березня 2022 року в знаку Козерога. Цього тижня з'єднання повториться в знаку Водолія, що може принести смуту, революційні настрої, бажання повалити владу. І це може торкнутися різних країн, особливо такої країни, як росія. 12 і 13 лютого Марс буде в точному з'єднанні з Плутоном, що посилить загальну напругу у світі і дасть загострення військових подій. До кінця тижня Венера буде в точному з'єднанні з Плутоном. Наші особисті стосунки можуть постраждати через великі пристрасті та ревнощі. Необхідно буде зберігати спокій, піклуватися про коханих, щоб зберегти стосунки.

З таким положенням планет, день Святого Валентина буде справжнім випробуванням на справжнє кохання і міцність стосунків. Скандали і чвари можуть спалахувати на рівному місці, особливо в тих пар, хто не готовий до тривалого і гармонійного спільного життя.

Усю другу половину тижня Меркурій даватиме напружені аспекти до Урана і Юпітера. Це говорить про те, що домовлятися буде дуже складно, особливо на високому політичному рівні. Ми можемо не чути один одного. Тому необхідно постаратися цього тижня максимально уникати будь-яких конфліктних ситуацій і знаходити спільну мову з оточенням. Також, це період підвищеної аварійності. Будьте уважні на дорогах

- розповіла Ксенія Базиленко.

За словами астролога, на Україну також впливає транзитне з'єднання Марса, Плутона і Венери. Воно може віщувати помилки в діях керівництва країни. Астролог зазначає, що в цей період нам особливо необхідно зберігати єдність, бути раціональними і зберігати спокій.

Будьте уважними до того, що відбувається, і максимально дотримуйтеся правил безпеки - каже Базиленко.

ОВНИ

Цей тиждень буде для вас надмірно активним і вельми напруженим. Розпочаті вами проєкти доведеться зупинити через спірні питання або фінансові труднощі. Уникайте будь-яких інвестицій і великих покупок. Постарайтеся в цей момент уникати складних ситуацій, більше приділіть часу собі і своєму внутрішньому світу.

ТЕЛЬЦІ

Цей тиждень принесе вам дуже багато напруги, особливо ментальної. Занадто багато думок, важко буде зосередитися, також є небезпека на дорогах. Постарайтеся не вступати в конфліктні відносини з вашим керівництвом, не поспішайте реалізовувати всі цілі відразу. Спирайтеся на своїх однодумців і на підтримку друзів. Постарайтеся зберігати максимальний спокій і дружелюбність.

БЛИЗНЮКИ

Цей тиждень принесе вам дуже багато метушні. Якщо у вас запланована далека дорога, то краще відкласти поїздку. Також ви відчуєте велику напругу в навчанні, можуть виникнути складнощі в складанні іспитів і, можливо, ви будете відстоювати свій власний авторитет. Цього тижня максимально проявляйте дипломатичність, домовляйтеся з оточенням. Напишіть плани на майбутнє й обміркуйте все до дрібниць.

РАКИ

Цей тиждень може принести масу незвичайних ситуацій і перевернути все з ніг на голову. Тому цього тижня відмовтеся від будь-яких ризиків і від необдуманих рішень, особливо від кредитів та інвестицій. Найкраще, якщо ви в цей момент будете більше подорожувати, приділіть часу вивченню психології, спорту, прогулянкам і хорошому сну. Не поспішайте з висновками.

ЛЕВИ

Цього тижня у вас можуть виникнути великі й гострі конфліктні ситуації, особливо з вашими партнерами по бізнесу або з подружжям. Ці конфлікти можуть мати досить затяжний характер і навіть можуть призвести до розриву стосунків, тому максимально уникайте їх. Увімкніть усю вашу дипломатичність, постарайтеся з усіма домовлятися. Тоді ви будете у виграші. Більше часу приділіть спорту, власному розвитку і тоді цей тиждень буде для вас досить приємним.

ДІВИ

Цей тиждень принесе вам дуже велику напругу і масу дрібних справ. Не перезавантажуйте себе, інакше це відразу позначиться на вашому здоров'ї. Також вам варто відкласти далекі поїздки і подорожі. Будьте уважними на дорогах. Спирайтеся на своїх рідних і близьких. У будь-яких спірних професійних питаннях вам варто звернутися по допомогу до фахівців.

ТЕСИ

Цей тиждень може бути пов'язаний із напруженими емоціями в любовних стосунках. Вам варто уважно і дбайливо ставитися до своїх коханих. Відмовтеся від усіх нових знайомств і побачень. Гострі ситуації можуть створити вам також власні діти.

У творчості ви можете відчувати досить велику кризу. Тому, наразі вам варто більше займатися своєю роботою і власним розвитком. Подумайте над планами на майбутнє.

СКОРПІОНИ

Цей тиждень принесе вам багато домашнього клопоту, а також можуть виникнути досить складні конфліктні ситуації з вашими рідними, партнером по шлюбу. Або ж ви можете переживати за них. У будинку можуть виникати несправності, які потребують невідкладного ремонту. Постарайтеся уникати скандалів, займіться краще відпочинком, проведіть більше часу зі своїми дітьми, робіть подарунки і піклуйтеся про своїх коханих.

СТРІЛЬЦІ

Цей тиждень принесе вам дуже багато метушні, різних зустрічей і поїздок. Але будьте дуже обережні, щоб саме зараз ви не потрапили в якісь великі скандальні історії. Особливо, якщо ви працюєте з інформаційним полем. Ретельно все обмірковуйте, перш ніж говорити або писати. Будьте вкрай уважними на дорогах. Відмовтеся від купівлі-продажу автомобіля, також стежте за станом свого здоров'я. Більше відпочивайте та приділіть більше часу своїм рідним.

КОЗЕРОГИ

Цього тижня вам треба дуже серйозно поставитися до фінансових питань - у цій сфері ви можете припуститися колосальних помилок і прорахунків, тому відмовтеся від великих покупок і капіталовкладень.

Також у любовній сфері у вас можуть виникнути досить великі конфлікти. Уникайте побачень, даруйте більше тепла і турботи своїм ближнім. Постарайтеся приділити максимум уваги саморозвитку.

ВОДОЛІЇ

Для вас цей тиждень один із найскладніших у році. Саме зараз у вас може все перевернутися з ніг на голову і від ваших рішень буде дуже багато залежати. Збавте бунтарський настрій, не йдіть всупереч усьому. Зараз потрібно зберігати здоровий глузд, не поспішати, намагатися домовлятися із собою і своїм оточенням. Максимально спокійно проведіть цей період часу. Вам добре зараз зайнятися власним внутрішнім світом. Використовуйте творчість, йогу, медитацію.

РИБИ

Цей тиждень буде дуже напружений для вас. Вас можуть долати суперечливі емоції, переживання тривоги. Щоб цього уникнути - займіться собою. Більше відпочинку, займіться йогою, медитаціями. Постарайтеся не шукати винних, а займатися якоюсь конкретною справою і працюйте на хороший результат. Будьте уважні на дорогах, уникайте прямих конфліктів.