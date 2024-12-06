Небольшой мокрый снег и дождь: синоптики дали прогноз на 6 декабря
Киев • УНН
6 декабря в Украине ожидается облачная погода с мокрым снегом и дождем на большинстве территории. Температура будет колебаться от -3° до +7°, местами гололедица на дорогах.
Сегодня, 6 декабря, в Украине без осадков не обойдется. На части территории ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Об этом передает "Укргидрометцентр", пишет УНН.
Детали
по всей Украине ожидается облачная погода. Ночью на Левобережье, днем в Украине, кроме большинства западных областей, небольшой мокрый снег и дождь.
В Закарпатской, восточных, большинстве центральных и северных областей местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с.
Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла (в южной части днем 2-7° тепла). В Карпатах небольшой снег; температура ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза.
Погода в Киеве и области
Облачно. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура по области ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве в течение суток 0-2° мороза.
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