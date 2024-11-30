Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

Невероятные истории разных людей, захватывающие приключения любимых супергероев, ужасы и тайны вампиров, все это ждет зрителей на большом экране. УНН предлагает подборку кинопремьер, которые вы не должны пропустить этой зимой.

Здесь и сейчас (Here) 2024 - в основу сценария положен опубликованный в 2014 году 300-страничный графический роман Ричарда Макгуайра "здесь" (Here). Каждое место имеет свою историю. И даже обычный дом в Новой Англии может рассказать немало: от будущего до прошлого, как времена Гражданской войны. Это история одной семьи и одновременно сотни других семей, которые жили, казаки, теряли и боролись за счастье именно здесь, в этом ничем не примечательном доме.

Год: 2024

Страна: США

Жанр: драма, Романтический

В ролях: Том Хэнкс, Мишель Докери, Пол Беттани, Келли Рийлли

Режиссер: Роберт Земекис

В украинском прокате с 05.12.2024

Еж Соник 3 (Sonic the Hedgehog 3) 2024 - Соник, Наклз и Тейлз объединяются в команду, чтобы вместе противостоять сильному врагу. Таинственный вор по имени Шэдоу обладает способностями, которые невозможно сравнить ни с чем из того, что персонажи видели раньше. Похоже на то, что даже общих сил не хватит чтобы одолеть врага, чтобы защитить планету

Год: 2024

Страна: США

Жанр: комедия, приключения, экшн

В ролях: Бен Шварц, Коллин О'Шонесси, Идрис Эльба

Режиссер: Джефф Фаулер

В украинском прокате с 26.12.2024

Носферату (Носферату) 2024 - готическая история о могущественном вампире, который живет сотни лет. Будучи отшельником, герой практически не покидает своего замка и питается человеческой кровью. как-то уставший от одиночества вампир решает сменить место дислокации и покинуть Трансильванию раз и навсегда. Для переезда Носферату находит помощника в лице обычного мужчины. Выясняется, что у этого помощника хорошая жена, в которую вампир влюбляется с первого взгляда. Так Носферату предстает перед трудным выбором. Очевидно, что эта красавица его никогда не полюбит, то вампир готов пойти на все, лишь бы она стала его собственностью. Но ради этого Носферату должен похитить девушку, а заодно и избавиться от ее мужа.

Год: 2024

Страна: США

Жанр: хоррор

В ролях: Билл Скашгорд, Лили-Роуз Депп, Николас Голт

Режиссер: Роберт Эггерс

В украинском прокате с 02.01.2025

Опасный рейс (Flight Risk) 2024 – главная героиня Мэдлин Харрис, маршал ВВС, получила срочное поручение. Она должна переправить важного преступника для допроса на небольшом самолете через арктическую пустыню. Об этой задаче никто не знает. По крайней мере, так казалось. Вскоре доверие между пассажирами подвергается настоящему испытанию, поскольку не все присутствующие в самолете такие, какими могли показаться, на первый взгляд. Не понимая, кому можно доверять, герои оказываются в настоящей ловушке.

Год: 2024

Страна: США

Жанр: экшн, триллер

В ролях: Марк Уолберг, Мишель Докери, Тофер Грейс

Режиссер: Мел Гибсон

В украинском прокате с 23.01.2025

Капитан Америка: дивный новый мир (Капитан Америка: Brave New World) 2024 - после встречи с новоизбранным президентом США Таддеусом Россом, Сэм оказывается в эпицентре международного скандала. Он должен выяснить цель коварного глобального заговора до того как его настоящий лидер заставит весь мир краснеть от ярости.

Год: 2024

Страна: США

Жанр: экшн

В ролях: Энтоны Маки, Харрисон Форд, Дэнни Рамирес, Шира Гаас, тетрадь Рокемор, Карл Ламбли, а также Джанкарло Эспозито, Лив Тайлер, Тим Блейк Нельсон

Режиссер: Джулиус Она