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Не осудила рф и не присоединилась к санкциям: Германия планирует отстранить Индию от участия в саммите G7

Киев • УНН

 • 166998 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Германия обсуждает возможность приглашения премьер-министра Индии Нарендры Моди на саммит "Большой семерки", который она проводит в июне учитывая нежелание страны осуждать действия россии за вторжение в Украину. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Не осудила рф и не присоединилась к санкциям: Германия планирует отстранить Индию от участия в саммите G7

Детали

Германия собирается включить Сенегал, Южную Африку и Индонезию в качестве гостей на встречу в Баварии, но вопрос об Индии остается на рассмотрении, сообщили источники Bloomberg.. Один из источников сообщил, что Индия была в списке, составленном до начала войны в Украине, и окончательное решение еще не принято.

Представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт заявил, что Берлин представит свой список гостей, как только он будет завершен.

"Канцлер неоднократно давал понять, что хотел бы, чтобы к санкциям присоединилось как можно больше международных партнеров", - сказал Хебестрайт.

Страны "Большой семерки" также обсуждают варианты обращения с путиным, если он появится на саммите "Большой двадцатки" в Индонезии в конце года.

Контекст

Индия была среди более чем 50 стран, которые воздержались во время голосования в ООН за отстранение россии от Совета ООН по правам человека и не ввела санкции против Москвы. Страна является крупным покупателем российского оружия, которое, по их словам, необходимо для сдерживания соседей Китая и Пакистана.

Страны "Большой семерки" возглавили введение санкций против россии, а некоторые отправили оружие Украине. Они стремились привлечь другие страны к осуждению действий президента путина и наложить ограничения на торговлю и инвестиции с россией, в частности в сфере энергетики. Но многие правительства в Латинской Америке, Африке, Азии и на Ближнем Востоке по-прежнему не хотят этого делать.

Дополнение

Некоторые данные Bloomberg свидетельствуют об увеличении поставок российской нефти в Индию после вторжения в конце февраля. Это не осталось незамеченным в канцелярии, добавил источник.

Индия заявила, что будет продолжать покупать российскую нефть, а россия предлагает поставки по значительно сниженной цене, ранее сообщал Bloomberg. Правительство в Нью-Дели также планирует увеличить экспорт в россию еще на 2 миллиарда долларов, поскольку две страны разрабатывают платежную систему в местных валютах для продолжения торговли, сообщают люди, осведомленные по этому вопросу.

Добавим

Президент США Джо Байден разговаривал с Моде в понедельник по видеосвязи, где он сказал, что США готовы помочь Индии диверсифицировать импорт энергоресурсов.

"Президент ясно дал понять, что не считает, что в интересах Индии ускорять или увеличивать импорт российских энергоресурсов и других товаров", - заявила журналистам впоследствии пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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