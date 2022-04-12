Не засудила рф і не приєдналася до санкцій: Німеччина планує відсторонити Індію від участі у саміті G7

Деталі

Німеччина збирається включити Сенегал, Південну Африку та Індонезію як гостей на зустріч у Баварії, але питання про Індію залишається на розгляді, повідомили джерела Bloomberg.. Одне із джерел повідомило, що Індія була у списку, складеному до початку війни в Україні, і остаточне рішення ще не ухвалено.

Представник уряду Німеччини Штеффен Хебестрайт заявив, що Берлін представить свій список гостей, щойно його буде завершено.

"Канцлер неодноразово давав зрозуміти, що хотів би, щоб до санкцій приєдналося якнайбільше міжнародних партнерів", - сказав Хебестрайт.

Країни "Великої сімки" також обговорюють варіанти поводження з путіним, якщо він з'явиться на саміті "Великої двадцятки" в Індонезії наприкінці року.

Контекст

Індія була серед більш ніж 50 країн, які утрималися під час голосування в ООН за усунення росії від Ради ООН з прав людини та не ввела санкції проти Москви. Країна є великим покупцем російської зброї, яка, за їх словами, необхідна для стримування сусідів Китаю та Пакистану.

Країни "Великої сімки" очолили запровадження санкцій проти росії, а деякі відправили зброю Україні. Вони прагнули залучити інші країни до засудження дій президента путіна та накласти обмеження на торгівлю та інвестиції з росією, зокрема у сфері енергетики. Але багато урядів у Латинській Америці, Африці, Азії та на Близькому Сході, як і раніше, не хочуть цього робити.

Доповнення

Деякі дані Bloomberg свідчать про збільшення постачання російської нафти до Індії після вторгнення наприкінці лютого. Це не залишилося непоміченим у канцелярії, додало джерело.

Індія заявила, що продовжуватиме купувати російську нафту, а росія пропонує поставки за значно зниженою ціною, раніше повідомляв Bloomberg. Уряд у Нью-Делі також планує збільшити експорт до росії ще на 2 мільярди доларів, оскільки дві країни розробляють платіжну систему у місцевих валютах для продовження торгівлі, повідомляють люди, поінформовані з цього питання.

Додамо

Президент США Джо Байден розмовляв з Моді у понеділок по відеозв'язку, де він сказав, що США готові допомогти Індії диверсифікувати імпорт енергоресурсів.

"Президент ясно дав зрозуміти, що не вважає, що в інтересах Індії прискорювати або збільшувати імпорт російських енергоресурсів та інших товарів", - заявила журналістам згодом прессекретар Білого дому Джен Псакі.